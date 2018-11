Bondscoach Ronald Koeman is niet van plan om vrijdag in het Nations League-duel met Frankrijk veel wijzigingen door te voeren in de opstelling van het Nederlands elftal ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Duitsland.

"We kiezen voor een systeem dat we eigenlijk tegen elke tegenstander willen spelen", zegt Koeman maandag op de persconferentie in de aanloop naar de ontmoeting met Frankrijk. "Zo komt er steeds meer duidelijkheid voor de spelers, dus we zullen niet heel veel veranderen."

In het met 3-0 gewonnen duel met Duitsland begon Oranje medio oktober in een 4-3-3-opstelling. Denzel Dumfries en Steven Bergwijn maakten hun interlanddebuut en Marten de Roon stond ook aan de aftrap.

Koeman haalde Javairô Dilrosun voor de confrontatie met Frankrijk voor het eerst bij zijn selectie. De aanvaller van Hertha BSC maakt wellicht zijn debuut voor Oranje tegen 'Les Bleus'. "De kans is aanwezig dat hij minuten krijgt", liet de geboren Zaandammer weten. "We zijn zeer positief over hem. Hij toont aan dat hij een groot talent is."

'Het wordt een ontzettend moeilijke wedstrijd'

Nederland werkt met een fitte selectie toe naar de wedstrijd in De Kuip. Frenkie de Jong werd zondag in de Eredivisie-wedstrijd tegen Excelsior (1-7-zege) na een uur spelen gewisseld vanwege een heupblessure, maar kan volgens Koeman 'gewoon' meedoen.

Koeman merkt dat de verwachtingen rondom Oranje in korte tijd flink zijn toegenomen. "We beseffen dat het tegen Frankrijk iets moeilijker wordt dan menigeen denkt. Eerst hadden we volgens velen geen kans en nu zou het bijna gek zijn als we verliezen. Leuk dat men vertrouwen in het elftal heeft, maar het wordt een ontzettend moeilijke wedstrijd."

Oranje staat met drie punten uit twee wedstrijden tweede in groep A van de Nations League. Frankrijk gaat met zeven punten uit drie duels aan kop. In september verloor de ploeg van Koeman met 2-1 van de regerend wereldkampioen.

Stand groep 1 divisie A Nations League 1. Frankrijk 3-7 (4-2)

2. Nederland 2-3 (4-2)

3. Duitsland 3-1 (1-5)

Oranje strijdt ook om beschermde status

Nederland strijdt in de komende duels met Frankrijk en Duitsland niet alleen om winst en handhaving in de hoogste groep van de Nations League. Koeman hoopt ook een beschermde status voor de loting van het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 af te dwingen.

"Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste", stelde de bondscoach. De top tien van de Nations League loot op 2 december in Dublin mee als groepshoofd. Twee van de twaalf landen in de vier poules uit de hoogste divisie van de Nations League worden bij de loting dus ingedeeld in pot 2.

Het Nederlands elftal staat op dit moment achtste in de algehele rangschikking van de vier sterkste poules van de Nations League. IJsland, Polen, Kroatië en Duitsland hebben op dit moment allen minder punten dan Oranje.

De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint vrijdag om 20.45 uur in De Kuip. Drie dagen later gaat Oranje op bezoek bij Duitsland.

Bekijk de uitslagen en standen in de Nations League