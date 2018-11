Santiago Solari mag aanblijven als hoofdtrainer van Real Madrid. De topclub kreeg maandag toestemming van de Spaanse bond om de interim-trainer voor een langere termijn als hoofdverantwoordelijke op te laten treden.

Volgens de regels van de Spaanse bond mag een trainer maximaal vijftien dagen op interim-basis voor een club werken. Die termijn verstreek maandag, maar Real vroeg met succes toestemming om Solari permanent aan te stellen.

Solari heeft in de Spaanse hoofdstad een contract tot medio 2020. De 42-jarige trainer werd overgeheveld van het B-team nadat Julen Lopetegui ontslagen werd. De voormalige bondscoach van Spanje moest vertrekken na een 5-1-nederlaag tegen aartsrivaal FC Barcelona.

Onder Solari krabbelt Real weer op na een moeizame seizoenstart. De interim-trainer leidde de ploeg naar zeges op Segunda División B-club Melilla (0-4) in de Copa del Rey, Real Valladolid (2-0) en Celta de Vigo (2-4) in de Primera División en het Tsjechische Viktoria Plzen (0-5) in de Champions League.

Als middenvelder speelde Solari in Europa voor Atlético Madrid, Real Madrid en Internazionale. In 2013 trad hij bij 'De Koninklijke' in dienst als jeugdtrainer en drie jaar later kreeg hij het tweede elftal onder zijn hoede.

Real hervat de competitie op 24 november met een uitwedstrijd tegen Eibar. De ploeg die de laatste drie jaar de Champions League won is momenteel de nummer zes van de Primera División met een achterstand van vier punten op Barcelona.

Bekijk de stand en het programma van de Primera División