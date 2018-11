Frankrijk moet het vrijdag in het Nations League-duel met het Nederlands elftal stellen zonder Paul Pogba, Anthony Martial, Alexandre Lacazette en Benjamin Mendy. Het kwartet kampt met een blessure.

Na de afmeldingen van Pogba en Martial riep bondscoach Didier Deschamps maandag Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur) en Lacazette (Arsenal) op als vervangers. Al snel bleek dat ook Lacazette niet in staat is om te spelen, waarna Deschamps Alassane Pléa bij de selectie haalde.

De 25-jarige spits van Borussia Mönchengaldbach kan zijn debuut maken voor de Franse ploeg. Pléa maakte zaterdag nog drie treffers tegen Werder Bremen (1-3-zege) en heeft dit seizoen acht keer gescoord in de Bundesliga.

Later op maandag meldde Manchester City-verdediger Benjamin Mendy zich eveneens af. De linksback wordt vervangen door Ferland Mendy van Olympique Lyon. De 23-jarige Ferland Mendy is overigens geen familie van zijn één jaar oudere naamgenoot.

Martial was juist na maanden weer opgeroepen door Deschamps. De laatste interland van de in vorm verkerende aanvaller van Manchester United dateert van 27 maart.

Frankrijk heeft tegen Oranje aan een gelijkspel genoeg om eerste te worden in groep 1 van divisie A van de Nations League. "We gaan deze wedstrijd in met de gedachte dat we willen winnen", zei Deschamps. "We zullen er alles aan doen om Oranje in de problemen te brengen."

Stand groep 1 divisie A Nations League 1. Frankrijk 3-7 (4-2)

2. Nederland 2-3 (4-2)

3. Duitsland 3-1 (1-5)

Deschamps vindt dat Oranje veel kwaliteit heeft

In september won de wereldkampioen slechts met 2-1 van Oranje, dat goed tegenstand bood in Parijs. "Het Nederlandse team is de laatste tijd behoorlijk vernieuwd", vindt de Franse bondscoach. "Het is een erg levendig elftal met veel kwaliteit. Ze hebben het ons in de vorige wedstrijd erg lastig gemaakt."

De selectie van het Nederlands elftal kent met Hertha BSC-aanvaller Javairô Dilrosun één debutant. Oranje en Frankrijk staan vrijdag vanaf 20.45 uur tegenover elkaar in De Kuip.

Drie dagen later speelt Nederland in het laatste groepsduel van de Nations League in Gelsenkirchen tegen Duitsland. Frankrijk treft volgende week dinsdag nog Uruguay in een oefenduel.

De selectie van Frankrijk

Doel: Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marseille).

Verdediging: Lucas Digne (Everton), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ferland Mendy (Olympqiue Lyon), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Adil Rami (Olympique Marseille), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Djibril Sidibé (AS Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid).

Middenveld: N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Steven Nzonzi (AS Roma), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur).

Aanval: Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marseille).

