Marcel Keizer kijkt enorm uit naar zijn tijd als trainer van Sporting CP. De oud-trainer van Ajax werd maandag gepresenteerd als hoofdtrainer van de club uit Lissabon en weet dat er veel van hem verwacht wordt.

"Bij een topclub draait het om prijzen winnen", zei Keizer bij zijn presentatie. "Maar eerst is het belangrijk om de juiste opstelling te vinden."

De 49-jarige coach tekende maandag een contract voor tweeënhalf seizoen in de Portugese hoofdstad. Sporting nam hem verrassend over van Al Jazira uit Abu Dhabi.

De oud-trainer van Telstar, FC Emmen, SC Cambuur en Jong Ajax hoefde niet lang na te denken toen Sporting hem benaderde om de ontslagen José Peseiro op te volgen. "Als een grote club als Sporting contact met je zoekt, is dat een eer", aldus de Nederlander.

"De dingen zijn erg snel gegaan. Het is een grote uitdaging om Sporting te leiden. Een jaar geleden had ik niet gedacht dat ik nu hier zou staan."

Sporting heeft dit seizoen nog volop perspectief

Keizer was zondagavond toeschouwer in Estádio José Alvalade, waar Sporting dankzij twee treffers van Bas Dost met 2-1 van Chaves won.

"Ik vond het een erg goede wedstrijd, ik heb ervan genoten. De spelers toonden een geweldige instelling en speelden met veel energie. Het elftal speelde goed, maar ik wil het spel nog iets verbeteren", aldus Keizer. "Ik ben een trainer die van aanvallend voetbal houdt. Ik wil dat mijn ploeg veel druk uitoefent op de defensie van de tegenstander."

Keizer heeft dit seizoen nog volop perspectief bij Sporting, dat tweede staat in de Primeira Liga op twee punten achterstand van FC Porto. In de Europa League is de ploeg dicht bij een plek in de knock-outfase.

"Ik heb vorige week ook de uitwedstrijd tegen Arsenal (0-0, red.) gezien. Het beviel me hoe Sporting speelde, vooral in balbezit", aldus Keizer.

Keizer debuteert na de interlandperiode op 24 november als trainer van Sporting in het bekerduel met Lusitano FCV, dat uitkomt op het derde niveau. Vier dagen later spelen de Portugezen, waar ook Luc Castaignos en Nemanja Gudelj onder contract staan, in Azerbeidzjan tegen Qarabag in de Europa League.