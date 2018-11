De Oranjevrouwen moeten het dinsdag in het beslissende play-offduel met Zwitserland om een WK-ticket stellen zonder Jackie Groenen. De middenvelder is niet op tijd fit.

De 23-jarige Groenen raakte vrijdag tijdens de heenwedstrijd in Utrecht (3-0-winst) geblesseerd aan haar enkel. Ze reisde mee naar Zwitserland voor de return, maar blijkt dus onvoldoende hersteld. Bondscoach Sarina Wiegman roept geen vervanger op.

Groenen was zaterdag nog positief over het meespelen in de return. "Het deed op het begin veel pijn en ik kon het er niet uit lopen, maar het begint nu al wat beter te voelen. Ik ga ervan uit dat ik dinsdag kan spelen", zei ze een dag na de wedstrijd.

De return in het LIPO Park in Schaffhausen begint dinsdag om 19.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk, dat op 7 juni begint.

In Zwitserland krijgen de Oranjevrouwen onder anderen te maken met sterspeler Ramona Bachmann. De aanvaller, die ook wel de 'vrouwelijke Messi' wordt genoemd, keert terug van een schorsing.