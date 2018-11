Hans Nijland vertrekt aan het eind van dit seizoen als algemeen directeur bij FC Groningen. Hij is met 23 jaar de langstzittende bestuurder in het Nederlands voetbal.

"Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen", zegt de 58-jarige Nijland op de website van Groningen.

Nijland dacht al enige tijd aan een afscheid. "Eind vorig seizoen heb ik dit al besproken met mijn gezin, nu is het moment daar. Ik denk dat het voor FC Groningen heel goed is dat er na bijna 23 jaar iemand anders komt die de kar gaat trekken. Deze functie kost je zes à zeven dagen in de week en slurpt energie."

In juni 1996 trad Nijland als commercieel manager in dienst bij FC Groningen. Een half jaar later werd hij al gepromoveerd tot algemeen directeur.

"Onder zijn leiding krabbelde de noodlijdende en zieltogende Groningse club weer op tot het voetbalbolwerk van Noord-Nederland van heden", schrijft FC Groningen. "Nijland slaagt er al jaren in rust en stabiliteit uit te stralen door kennis en ervaring."

Nijland geeft rvc veel tijd om opvolger te vinden

De overstap van het Oosterpark Stadion naar de Euroborg (zoals het Hitachi Capital Mobility Stadion voorheen genoemd werd) in 2006 was een van de hoogtepunten in de periode dat Nijland werkzaam was bij FC Groningen. Het stadion biedt plaats aan 22.550 toeschouwers.

In 2006 en 2007 kwalificeerde Groningen zich na een afwezigheid van veertien jaar voor Europees voetbal. Ook in 2014 en 2015 mocht de club in de Europa League uitkomen. In dat laatste jaar won de club de KNVB-beker door PEC Zwolle in de finale met 2-0 te verslaan. Het is de enige hoofdprijs in de geschiedenis van de club.

Door zijn vertrek tijdig bekend te maken, wil Nijland de club tijd geven in de zoektocht naar een nieuwe directeur. "De raad van commissarissen heeft nu voldoende tijd om een geschikte opvolger te vinden. Tot die tijd ga ik met de mensen op werkvloer nog vol aan de bak, want ik wil de club goed achterlaten. Ik ben namelijk niet alleen directeur van deze prachtige club, maar ook supporter."

FC Groningen kent slecht seizoen

Groningen is bezig aan een slecht seizoen, al boekte de club zondag een 2-0-zege in de noordelijke derby tegen sc Heerenveen. De ploeg van trainer Danny Buijs verliet daardoor de laatste plek in de Eredivisie.

Na twaalf speelrondes bezet de club met tien punten de zestiende plek. De voorsprong op hekkensluiter NAC Breda bedraagt twee punten. Op 25 november speelt Groningen zijn eerstvolgende wedstrijd, in De Kuip tegen Feyenoord.

