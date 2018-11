Gonzalo Higuaín is maandag diep door het stof gegaan nadat hij zondag namens AC Milan een rode kaart kreeg tegen Juventus, de club die hem verhuurt. Milan verloor de topper in eigen huis met 0-2.

"Ik wil me verontschuldigen voor mijn gedrag en mijn rode kaart van gisteren", schrijft de Argentijnse spits in een verklaring op Instagram. "Excuses aan mijn ploeggenoten, de club en de fans - die ondanks wat er gebeurd is - hun liefde hebben getoond."

Higuaín kreeg zondagavond in de slotfase van de wedstrijd een gele kaart na een overtreding. Hij maakte zich vervolgens zo kwaad dat scheidsrechter Paolo Mazzoleni hem rood gaf.

Juventus leidde op dat moment al met 0-2 dankzij treffers van Mario Mandzukic en Cristiano Ronaldo. Higuaín had in de eerste helft bij een 0-1-achterstand een strafschop gemist.

Het was voor de dertigjarige spits pas de tweede rode kaart in zijn carrière. Eerder werd hij van het veld gestuurd in een wedstrijd met Argentinië tegen Colombia.

"Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag en hoop dat dit niet nogmaals gebeurt. Sommige mensen zullen begrip voor me hebben, anderen niet. Ik wil iedereen mijn excuses aanbieden", schrijft Higuaín.

Juventus blijft ongeslagen koploper in Serie A

Higuaín wordt dit seizoen door Juventus uitgeleend aan AC Milan. Door de komst van Ronaldo verloor hij zijn basisplaats in Turijn. Bij Milan was de aanvaller in tien competitieduels vijf keer trefzeker.

Juventus is na twaalf duels de ongeslagen koploper in de Serie A en heeft zes punten voorsprong op runner-up Napoli. Milan staat vijfde met dertien punten achterstand op 'Juve'.

