José Mourinho wil er niets van weten dat Manchester United er heel slecht voor staat in de Premier League. De 'Red Devils' verloren zondag de topper tegen Manchester City en staan op grote achterstand, maar de Portugees ziet de zaken in perspectief.

Na de 3-1-nederlaag werd Mourinho ermee geconfronteerd dat United in de stand net zo ver verwijderd is van koploper City als van de degradatieplaatsen, dat United een negatief doelsaldo heeft en dat de benutte strafschop van Anthony Martial in de topper het enige schot op doel was.

"Ik denk niet dat we degraderen en bij het analyseren van de wedstrijd kun je puur naar statistieken kijken, maar dat doen alleen mensen die geen verstand van voetbal hebben", zei de 55-jarige Mourinho.

"Ik hou me niet bezig met statistieken, maar ga af op mijn gevoel en op wat ik zie tijdens de wedstrijd. We deden tegen City mee tot in de slotfase. Mijn ploeg maakte fouten, maar dat is iets anders dan slecht spelen."

United kwam bij City snel op achterstand door David Silva en vlak na rust maakte Sergio Agüero er 2-0 van. Martial deed met een benutte penalty iets terug, maar het slotakkoord was voor Ilkay Gündogan. United is slechts de nummer acht van Engeland.

'Kunnen op veel dingen voortborduren'

Mourinho gaf toe dat zijn ploeg slordig was in de wedstrijd tegen de stadgenoot, maar concentreert zich liever op de dingen die in zijn ogen wel goed gaan.

"We maakten fouten en die werden afgestraft, maar de manier van spelen, de mentaliteit, de saamhorigheid, het geloof en de vechtlust tot het einde zijn dingen waar we op voortborduren. Dat verdwijnt niet door een nederlaag."

De oud-coach van onder meer Chelsea en Real Madrid vindt bovendien dat City in aanloop naar de topper een veel makkelijker programma had. "Wij hadden drie zware uitwedstrijden in een week tijd en speelden tegen een ploeg die twee 'vrienschappelijke wedstrijden' in eigen huis achter de rug had", doelde Mourinho op de duels van City met Southampton (6-1) en Shakhtar Donetsk (6-0).

"De fysieke en mentale vermoeidheid speelde een rol bij ons. Je kunt dat alleen begrijpen als je weet wat topsport inhoudt. Het is niet makkelijk om keer op keer klaar te zijn voor een grote wedstrijd."

