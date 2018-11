Donny van de Beek heeft het gevoel dat hij na een mindere periode weer helemaal terug is bij Ajax. De 21-jarige middenvelder had zondag een groot aandeel in de riante 1-7-uitzege op Excelsior.

Van de Beek stond in de basis, scoorde twee keer en had ook een groot aandeel in de doelpunten van Lasse Schöne (vrije trap nadat een overtreding op hem was gemaakt) en Kasper Dolberg (assist).

"Het gaat weer lekker met me. Ik speel weer veel bij Ajax en ben soms belangrijk. Dit was wel even lekker voor me. De laatste duels was ik soms ongelukkig met afwerken, maar nu gingen ze er gelukkig wel in", doelde Van de Beek op gemiste kansen in de Champions League-duels met Bayern München en Benfica.

"Dat komt denk ik ook omdat ik nu veel speel en daardoor steeds beter in mijn ritme kom. Het is ook belangrijk dat we veel scoren. Vorige week tegen Willem II stopten we bij 2-0. Zo halen we PSV nooit in wat betreft doelsaldo. Nu bleven we doorgaan, zoals het hoort."

Aan het begin van dit seizoen verloor Van de Beek onder coach Erik ten Hag zijn basisplaats, maar de middenvelder behoort de laatste weken weer tot de eerste elf.

'Gelukkig heeft Koeman vertrouwen gehouden'

Ondanks zijn mindere periode behoort Van de Beek tot de selectie van het Nederlands elftal voor de komende Nations League-duels met Frankrijk en Duitsland. De vijfvoudig international is bondscoach Ronald Koeman dankbaar daar dankbaar voor.

"Je mag best van me weten dat ik even getwijfeld heb of ik wel zou worden opgeroepen. Ik speelde niet veel bij Ajax, maar gelukkig heeft de bondscoach vertrouwen in me gehouden. Hij heeft ook tegen me gezegd dat het wel goed zou komen en dat ik gewoon moest doorgaan."

De eerstvolgende wedstrijd van Ajax na de interlandperiode is op zaterdag 24 november, wanneer NAC de tegenstander is in Breda. Hoewel dat duel vorig seizoen in 0-8 eindigde, benadrukt Van de Beek dat zijn ploeg dan direct weer scherp moet zijn om druk op koploper PSV te houden.

"Het is niet zo dat wij en PSV alle duels makkelijk winnen. Verder moeten we niet te veel naar PSV kijken. We moeten gewoon blijven winnen en het liefst met zo veel mogelijk. Hopelijk laat PSV dan af en toe wat liggen."

Het Nederlands elftal staat komende vrijdag om 20.45 uur in Rotterdam tegenover wereldkampioen Frankrijk. Drie dagen later is Duitsland de opponent in Gelsenkirchen.

