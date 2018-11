Aartsrivalen Boca Juniors en River Plate hebben zondag in het eerste duel in de finale van de Copa Libertadores met 2-2 gelijkgespeeld. Daardoor ligt de strijd om de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League nog helemaal open.

Het heenduel tussen de twee kemphanen uit Buenos Aires stond eerst voor afgelopen zaterdag op de planning. Toen werd de wedstrijd echter afgelast, omdat het veld van het Estadio Alberto J. Armando, het stadion van Boca Juniors, door hevige regenval onbespeelbaar was.

Met aanzienlijk beter weer kwam Boca Juniors na ruim een half uur in eigen huis op voorsprong via Ramón Ábila. De aanvaller schoot in twee instanties raak, nadat River-doelman Franco Armani zijn eerste poging terug het veld in liet stuiteren.

Een paar seconden later stond het echter alweer gelijk in de 'Superclásico'. River Plate kon direct vanaf de aftrap zomaar doorlopen, waarna Lucas Pratto met een laag schot de verre hoek vond.

Op slag van rust nam de thuisploeg voor de tweede maal de leiding. Darío Benedetto, die halverwege de eerste helft de geblesseerde Cristan Pavón had vervangen, verlengde op knappe wijze een vrije trap van Sebastián Villa Cano tot in het doel.

Na een uur werd het opnieuw gelijk door een eigen doelpunt van Carlos Izquierdoz. De verdediger van Boca Juniors verschalkte zijn eigen keeper, nadat hij de bal niet goed op het hoofd kreeg uit een vrije trap.

Finale allesbehalve beslist

Ondanks enkele aanvallende wissels slaagden beide Argentijnse ploegen er niet in de eerste wedstrijd in het tweeluik naar hun hand te zetten. Benedetto kreeg de grootste kans, maar hij miste op aangeven van oudgediende Carlos Tévez oog in oog met Armani.

Aangezien uitdoelpunten in de Copa Libertadores niet dubbel tellen, ligt de strijd om de beker nog helemaal open.

De return is op zaterdag 24 november in het Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, de thuishaven van River Plate.

Dan wordt duidelijk welke ploeg zich de opvolger mag noemen van het Braziliaanse Gremio als winnaar van de Zuid-Amerikaanse Champions League.