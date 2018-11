Giovanni van Bronckhorst is opgelucht dat zijn ploeg zondag na rust afstand wist te nemen van Heracles Almelo (0-2). De trainer van Feyenoord vond dat zijn ploeg die zege vooral te danken had aan Steven Berghuis.

Berghuis was in de tweede helft de drijvende kracht achter de opleving van Feyenoord in Almelo. De aanvaller was bij bijna elke aanval van de Rotterdammers betrokken, tot tevredenheid van zijn trainer.

"Die vrijheid moet hij nemen. Ik denk dat hij heel belangrijk is tussen de linies. Berghuis liet vandaag zien waarom hij beslissend kan zijn voor het team", zei Van Bronckhorst tegen FOX Sports.

Uit een hoekschop van Berghuis kopte Nicolai Jörgensen de Rotterdammers op voorsprong, al ging de treffer als eigen doelpunt van Heracles keeper Janis Blaswich de boeken in. Bij de 0-2 gaf Berghuis een fraaie pass op Calvin Verdonk, die Jens Toornstra in staat stelde om met een intikker te scoren.

Vooral de tweede treffer kon rekenen op de goedkeuring van Van Bronckhorst. "Die tweede goal was uit het boekje, met een fantastische bal van Steven, een goede loopactie van Calvin en de derde man onderweg. Toornstra kon de bal er zo in lopen. Dat zijn de mooiste doelpunten die je kan maken."

'We wisten dat het moeilijk zou worden'

De trainer zag dat zijn ploeg het in de eerste helft lastig had met Heracles. "We wisten dat het een moeilijk duel zou worden. Ik denk dat de wedstrijd in het eerste halfuur van de tweede helft hebben beslist."

"We kwamen in de eerste twintig minuten een aantal keer goed weg, met uitstekende reddingen van Justin Bijlow", refereerde Van Bronckhorst aan de grote kansen die Heracles voor rust kreeg. Doelman Bijlow redde onder meer op een poging van Lerin Duarte, terwijl Kristoffer Peterson de paal trof.

"Het was niet best, nee", vond Van Bronckhorst, die zijn spelers na rust beter voor de dag zag komen. "We kregen ook wat kansen om te scoren, maar het krachtsverschil was er met name in de tweede helft."

Achterstand op PSV en Ajax nog altijd groot

Door de overwinning in Almelo staat Feyenoord met 23 punten derde op de ranglijst. De achterstand op PSV en Ajax is respectievelijk acht en dertien punten, hoewel de Rotterdammers nog een wedstrijd tegoed hebben. Van Bronckhorst wil het daarom niet hebben over de titelstrijd.

"Als je op dit moment derde staat met de grote achterstand die we hebben, dan is het kampioenschap ver weg. Ik denk dat we op dit moment de wedstrijden moeten blijven winnen en hopen dat de concurrenten punten laten liggen."

Vanwege de aankomende Nations League-wedstrijden hervat Feyenoord de competitie pas over twee weken. Zondag 25 november komt FC Groningen op bezoek in De Kuip.

