Feyenoord heeft zondag de strijd om de derde plaats met Heracles Almelo in zijn voordeel beslecht. De Rotterdammers wonnen in het Polman Stadion door twee goals na rust met 0-2 van de directe concurrent.

Na een doelpuntloze eerste helft besliste Feyenoord het duel in de tweede helft in een tijdsbestek van vier minuten. In de 59e minuut werd het 0-1 door Heracles-keeper Janus Blaswich, die een kopbal van Nicolai Jörgensen uit een hoekschop van Steven Berghuis ongelukkig in zijn eigen doel werkte.

Vlak daarna stond Jens Toornstra aan het eind van een fraaie aanval van Feyenoord. Berghuis gaf een mooie dieptepass op Calvin Verdonk, die de bal panklaar neerlegde voor Toornstra: 0-2. De middenvelder was in de basis de vervanger van Robin van Persie, die door een lichte spierblessure aan de kant moest blijven.

Feyenoord heeft door de zevende zege van het seizoen 23 punten, drie punten meer dan de nummer vier Heracles. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld, omdat het thuisduel met VVV-Venlo vorige week na een minuut werd gestaakt door het uitvallen van de lichten in De Kuip.

Feyenoord, dat Heracles de eerste thuisnederlaag van het seizoen toebracht, heeft wel een achterstand van acht punten op de nummer twee Ajax en dertien punten op de nog foutloze koploper PSV.

Berghuis uitblinker bij Feyenoord in Almelo

Feyenoord leek in de matige eerste helft het raffinement en de routine van Van Persie te missen. Heracles was voor rust vrijwel gelijkwaardig aan de bezoekers, maar was in de afronding een beetje ongelukkig.

Doelman Justin Bijlow hield Lerin Duarte van scoren af en de paal voorkwam een treffer van clubtopscorer Kristoffer Peterson, die voor de vijfde keer op rij niet tot scoren kwam in de Eredivisie.

Na de rust drukte Feyenoord door. Jörgensen opende via het lichaam van Blaswich, die het doelpunt op zijn naam kreeg, de score uit een scherpe hoekschop van Berghuis.

Toornstra rondde in de 63e minuut een vloeiende aanval simpel af en besliste daarmee de wedstrijd. De pass van Berghuis op Verdonk was indrukwekkend, evenals de voorzet in één keer van de vleugelverdediger op Toornstra.

In de tachtigste minuut had uitblinker Berghuis zijn goede optreden kunnen bekronen met de derde treffer van Feyenoord, maar zijn schot eindigde op de lat.

