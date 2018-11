FC Barcelona heeft zondag een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen Real Betis. Ondanks twee goals van de teruggekeerde Lionel Messi werd het 3-4 voor de laagvlieger uit Sevilla.

Barcelona stond bij rust met 0-2 achter in Camp Nou. Het was pas de vierde keer deze eeuw dat de Catalanen met twee doelpunten achterstonden na de eerste helft in een thuisduel in de competitie.

De Dominicaan Júnior Firpo opende in de twintigste minuut de score. Na een fraaie steekpass van William Carvalho trok de linkerflankspeler naar binnen en schoot hij hard raak in de korte hoek. Een kwartiertje later verdubbelde de 37-jarige Joaquín de marge uit een voorzet van Tello.

Halverwege de tweede helft kwam Barcelona terug in de wedstrijd. Messi benutte voor het eerst sinds december 2017 een penalty in de Primera División, nadat de bal na een lichte overtreding op Jordi Alba op de stip was gelegd.

Blunder Ter Stegen helpt Betis aan derde doelpunt

De thuisploeg leek even door te drukken, maar drie minuten na de 1-2 maakte Betis-middenvelder Giovani Lo Celso de 1-3. Barça-keeper Marc-André ter Stegen liet een houdbaar schot van de Argentijn door zijn handen glippen.

Tien minuten voor tijd verkleinde Arturo Vidal de marge weer naar één (2-3), maar vlak daarna kreeg Barcelona-middenvelder Ivan Rakitic zijn tweede gele kaart en maakte Sergio Canales de 2-4.

De 3-4 van Messi, toegekend in de blessuretijd na ingrijpen van de VAR, kwam te laat voor de ploeg van Ernesto Valverde.

Het was de eerste thuisnederlaag in alle competities voor Barcelona sinds het verlies onder de toenmalige trainer Luis Enrique tegen Deportivo Alavés (1-2) in september 2016. Sindsdien volgde een ongeslagen reeks in La Liga van 42 thuisduels (34 overwinningen, acht remises).

Barça incasseerde bovendien voor het eerst sinds 12 april 2003 (2-4 tegen Deportivo de La Coruña) vier tegentreffers in een thuisduel in de competitie.

Messi speelt eerste wedstrijd sinds 20 oktober

Barcelona is met 24 punten nog steeds de koploper in Spanje. Real Madrid, dat later op zondag nog op bezoek gaat bij Celta de Vigo, heeft zeventien punten. Betis is de nummer twaalf met zestien punten.

Messi speelde tegen Real Betis zijn eerste duel sinds 20 oktober, toen hij in het thuisduel met Sevilla bij een landing ongelukkig op zijn arm terechtkwam. Daardoor miste de aanvaller onder meer de door Barcelona met 5-1 gewonnen 'Clásico' tegen Real Madrid.

Deze week reisde de 31-jarige Argentijn wel mee naar Italië voor de Champions League-ontmoeting met Internazionale, maar de medische staf van Barcelona concludeerde toen dat de vedette nog niet fit genoeg was om in de wedstrijdselectie opgenomen te worden.

Promes met Sevilla te sterk voor Espanyol

Quincy Promes boekte zondagavond met Sevilla een 2-1-thuiszege op Espanyol. De Oranje-international begon in de basis en werd in de rust gewisseld.

Sevilla kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Borja Iglesias. Twintig minuten na rust tekende Gabriel Mercado voor de gelijkmaker en in de slotfase bezorgde Wissam Ben Yedder zijn ploeg de winst.

Sevilla staat tweede en heeft slechts één punt achterstand op Barcelona. Ook Atlético Madrid en Deportivo Alavés hebben één punt minder dan de koploper.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Primera División