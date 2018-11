Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt heeft zondag na de kinderlijk eenvoudige 1-7-zege op Excelsior toegegeven dat de verschillen in de Eredivisie momenteel wel heel groot zijn.

"Om eerlijk te zijn: we hebben vandaag niet op 100 procent gespeeld. Er waren zelfs bepaalde periodes dat we liepen te kloten, maar uiteindelijk winnen we alsnog met 1-7", zei De Ligt na het duel in het Van Donge & De Roo Stadion tegen FOX Sports.

Ajax stond bij rust via goals van Donny van de Beek en Lasse Schöne met 0-2 voor. In de tweede helft liepen de Amsterdammers door treffers van Van de Beek, Kasper Dolberg, Jerdy Schouten (eigen doelpunt), Hakim Ziyech en David Neres uit naar een monsterzege.

De ploeg van Erik ten Hag heeft dit seizoen in de Eredivisie tien van zijn twaalf duels gewonnen. De enige nederlaag was uit bij PSV (3-0), terwijl Heracles Almelo Ajax in de eerste speelronde op 1-1 hield. Koploper PSV heeft zelfs al zijn twaalf competitiewedstrijden gewonnen.

'Voor neutrale toeschouwer is het wel minder leuk'

"De verschillen in de Eredivisie zijn nu wel heel groot", aldus De Ligt. "De spanning wordt steeds minder, met twee ploegen die bijna alle punten pakken. Of dat goed of slecht is, weet ik niet. Voor ons is dat ook niet een heel interessante discussie, als we maar blijven winnen. Voor de neutrale toeschouwer is het wel minder leuk."

De verdediger, die in de belangstelling zou staan van verschillende Europese topclubs, merkt dat hij in de Eredivisie steeds minder kan leren. "In de Champions League word je getest en moet je de hele wedstrijd volle bak geven. Ik moet toegeven dat het in dit soort wedstrijden moeilijk is om die prikkel te zoeken."

