Ajax heeft zondag de uitwedstrijd bij Excelsior met liefst 1-7 gewonnen. De Amsterdammers blijven daardoor in het spoor van koploper PSV, dat een dag eerder in Doetinchem met 1-4 van De Graafschap won.

Donny van de Beek was met twee treffers en een assist belangrijk voor Ajax. Ook Lasse Schöne, Kasper Dolberg, Hakim Ziyech en David Neres waren trefzeker en Excelsior-speler Jerdy Schouten werkte de bal in eigen doel. Ali Messaoud deed nog wat terug namens de thuisploeg.

Dankzij de riante zege houdt Ajax het gat met koploper PSV op vijf punten. Sinds de 3-0-nederlaag tegen PSV is de ploeg van trainer Erik ten Hag al elf duels op rij zonder nederlaag in alle competities.

Excelsior incasseerde nooit eerder zeven doelpunten in een thuiswedstrijd in de Eredivisie en is de nummer veertien van de ranglijst. De Rotterdammers hebben twaalf punten en dat zijn er vier meer dan hekkensluiter NAC.

De ploeg uit Breda is op 24 november - na de interlandperiode - de eerstvolgende tegenstander van Ajax. Excelsior speelt een dag later uit tegen FC Emmen.

Van de Beek en Schöne scoren voor rust

Excelsior begon niet eens slecht aan de wedstrijd. De ploeg van Adrie Poldervaart hield achterin de ruimtes klein en werd via Ryan Koolwijk, Messaoud en Elías Már Ómarsson een paar keer gevaarlijk.

Ajax kwam na een half uur op voorsprong uit een counter. Dusan Tadic legde breed op Van de Beek, die uit een lastige hoek raak schoot.

Kort voor rust schoot Lasse Schöne een vrije trap achter doelman Sonny Stevens in de kruising. Het was al de elfde treffer uit een directe vrije trap van de middenvelder van Ajax in competitieverband.

Ajax loopt in tweede helft kinderlijk eenvoudig uit

Kort na rust gaf de net ingevallen Rasmus Kristensen de bal voor op Van de Beek, die van dichtbij de 0-3 aantekende.

Excelsior kwam daarna kortstondig terug in de wedstrijd. Matthijs de Ligt liet zich bij de zijlijn aftroeven door Ómarsson, die Messaoud in staat stelde een tegentreffer te maken.

Zeven minuten later was het laatste sprankje hoop van de thuisploeg vervlogen, toen Ajax op 1-4 kwam. Van de Beek bediende Dolberg met een hakje, waarna de spits simpel binnentikte.

In het restant van de wedstrijd bood Excelsior nauwelijks nog weerstand. Schouten kopte de bal knullig in eigen doel, Ziyech knalde van een meter of veertien raak in de verre hoek en even later was de Marokkaan de aangever bij de treffer van invaller Neres.

Een andere invaller, Klaas-Jan Huntelaar, was nog dicht bij een treffer, maar zijn schuiver raakte de paal. In een spaarzame tegenaanval schoot Denis Mahmudov op de buitenkant van de paal.

