Liverpool mag zich in ieder geval een paar uur koploper in de Premier League noemen. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum won zondag met 2-0 van hekkensluiter Fulham. Op Stamford Bridge kwam Chelsea niet verder dan 0-0 tegen Everton.

Daardoor gaat Liverpool met dertig punten uit twaalf duels aan kop in de Engelse competitie. Manchester City begon de twaalfde speelronde als koploper en komt vanaf 17.30 uur in actie tegen stadgenoot Manchester United. Bij winst of een gelijkspel herovert de ploeg van Josep Guardiola de koppositie.

De 41e minuut was cruciaal bij Liverpool-Fulham. De Londense ploeg dacht op 0-1 te komen toen Aleksandar Mitrovic raak kopte. De arbitrage keurde de goal af omdat de Servische spits buitenspel zou hebben gestaan, al leek dat onterecht. Liverpool counterde razendsnel en veertien seconden nadat de treffer van Mitrovic was geannuleerd, tekende Mohamed Salah voor de 1-0.

Kort na rust besliste Xherdan Shaqiri de wedstrijd. De kleine Zwitser werd door de defensie van Fulham volledig over het hoofd gezien en volleerde na een hoge voorzet simpel de 2-0 binnen.

Aanvoerder Van Dijk speelde de hele wedstrijd voor Liverpool, waar Wijnaldum na ruim een uur werd gewisseld. Fulham-verdediger Timothy Fosu-Mensah bleef op de bank.

Chelsea morst punten tegen Everton

Chelsea verzuimde later op zondagmiddag door het gelijkspel tegen Everton de koppositie over te nemen van Liverpool. De 'Blues' nemen nu met 28 punten de derde plek in. Everton bezet met negentien punten de negende plaats.

Álvaro Morata kwam een kleine twintig minuten voor tijd wel tot scoren namens Chelsea, maar het doelpunt van de Spanjaard werd afgekeurd wegens buitenspel.

De Londenaren kregen via Marcos Alonso, Willian en Eden Hazard de meeste kansen op een treffer, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. Namens Everton waren Bernard en Gylfi Sigurdsson het dichtst bij een doelpunt.

