Erwin Koeman heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen Alanyaspor zijn eerste competitiezege als interim-coach van Fenerbahçe geboekt: 2-0. In de Serie A hielp Hans Hateboer Atalanta Bergamo met een doelpunt aan een 4-1-zege op Internazionale.

André Ayew bracht Fenerbahçe in de negentiende minuut op voorsprong tegen Alanyaspor. De Ghanees vond het doel met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Ruim tien minuten later verdubbelde Michael Frey de marge. De Zwitser kopte raak uit een vrije trap van Mathieu Valbuena. Bij de thuisploeg bleef Ferdi Kadioglu de hele wedstrijd op de bank.

De laatste competitiezege van Fenerbahçe dateerde van 16 september (0-1 tegen Konyaspor). Sindsdien wist de topclub zes wedstrijden in de Süper Lig niet te winnen.

Voor Fenerbahçe betekende de zege op Alanyaspor bovendien de tweede overwinning in een week tijd. Afgelopen donderdag won de ploeg van Koeman in de Europa League met 2-0 van Anderlecht.

Koeman is sinds eind oktober de eindverantwoordelijke bij de Turkse topclub na het ontslag van Phillip Cocu, die moest vertrekken na de teleurstellende seizoensstart.

Door de overwinning klimt Fenerbahçe naar de twaalfde plek op de ranglijst. De negentienvoudig landskampioen pakte in de eerste twaalf duels van het seizoen slechts dertien punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig

Hateboer opent score voor Atalanta

In Italië gleed Hateboer bij Atalanta-Inter op het natte veld van Stadio Atleti Azzurri d'Italia in de negende minuut een voorzet van voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens bij de tweede paal binnen. Het was zijn tweede competitiegoal van het seizoen.

Internazionale-aanvoerder Mauro Icardi tekende vlak na rust uit een strafschop voor de gelijkmaker (1-1), na een ongelukkige handsbal van Gianluca Mancini. De verdediger van Atalanta revancheerde zich een kwartier later door uit een vrije trap van Josip Ilicic de 2-1 binnen te koppen.

Vlak voor tijd tekende de Albaniër Berat Djimsiti voor de beslissing, wederom uit een vrije trap Ilicic. In de blessuretijd kreeg Inter-middenvelder Marcelo Brozovic nog zijn tweede gele kaart en maakte Alejandro Gómez er met een fraaie knal 4-1 van.

Marten de Roon speelde de hele wedstrijd voor Atalanta en kreeg net als Hateboer een gele kaart. Stefan de Vrij zat negentig minuten op de bank bij Internazionale.

De Milanezen, die hun vorige zeven competitieduels wonnen, blijven door de derde nederlaag van het seizoen steken op 25 punten, goed voor de derde plek. Atalanta staat zevende met achttien punten.

Kluivert raakt paal namens AS Roma

In het Stadio Olimpico boekte Justin Kluivert met AS Roma een ruime thuiszege op Sampdoria: 4-1. De aanvaller was tien minuten voor rust met een schot op de paal dicht bij een treffer. Kluivert werd negen minuten voor tijd gewisseld bij de Romeinen, waarbij Rick Karsdorp ontbrak door een blessure.

Juan Jesus opende na een kleine twintig minuten de score voor Roma. Na rust breidden Patrik Schick en Stephan El Shaarawy (twee goals) de marge verder uit en deed Grégoire Defrel iets terug namens Sampdoria. Roma bezet de zesde plek op de ranglijst.

Hidde ter Avest ging met Udinese met 2-1 onderuit bij Empoli. De Nederlander deed tot zeven minuten voor tijd mee bij de bezoekers, waarbij Bram Nuytinck ontbrak wegens een schorsing.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A