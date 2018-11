AZ heeft zondag op bezoek bij ADO Den Haag de vijfde zege van het seizoen geboekt: 1-0. FC Groningen verliet de laatste plaats in de Eredivisie dankzij een 2-0-overwinning op sc Heerenveen.

In Den Haag waren de hoogtepunten in de eerste helft bijzonder schaars. Oussama Idrissi was de enige die tot scoren kwam, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Mats Seuntjens. In de eerste 45 minuten werd er door beide ploegen verder niet één keer op doel geschoten.

Na rust was het niet veel beter, maar werd er wel gescoord in het Cars Jeans Stadion. Guus Til kreeg de bal op zijn voet nadat Pantelis Hatzidiakos een vrije trap teruglegde en zijn inzet was ADO-keeper Robert Zwinkels te machtig. Kort daarna had Idrissi de kans om de marge te verdubbelen, maar de aanvaller schoot wild over.

ADO slaagde er niet in om AZ aan het wankelen te krijgen met een slotoffensief. De beste kans was nog voor de ploeg van John van den Brom, maar Idrissi had weer het geluk niet aan zijn zijde met een schot op de paal.

De Alkmaarders stijgen door de overwinning naar de vijfde plaats op de ranglijst. ADO klimt ondanks de nederlaag een plek, omdat Excelsior een grotere nederlaag leed tegen Ajax (1-7). De Hagenaren staan nu dertiende.

Groningen boekt eerste thuiszege van het seizoen

Dankzij de 2-0-overwinning op sc Heerenveen droeg FC Groningen de rode lantaarn in de Eredivisie over aan NAC, dat zaterdag met 2-0 van FC Emmen verloor. De ploeg van Danny Buijs ging ook De Graafschap voorbij en staat nu zestiende.

Django Warmerdam opende in de 'Derby van het Noorden' na 27 minuten de score, waarna Ritsu Doan vlak voor rust de 2-0 aantekende in het Hitachi Capital Mobility Stadion. In de tweede helft kwam Groningen amper nog in de problemen tegen het zwakke Heerenveen.

Heerenveen blijft door het verlies in Groningen in de middenmoot hangen. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink heeft nog steeds veertien punten, goed voor de negende plek op de ranglijst.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie