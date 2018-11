Ajax begint zondag met Kasper Dolberg in de spits en Frenkie de Jong op het middenveld aan de uitwedstrijd tegen Excelsior.

Dolberg zat woensdag in het Champions League-duel bij Benfica (1-1) nog op de bank omdat Dusan Tadic in de punt van de aanval begon, maar de Deen staat in Rotterdam wel weer aan de aftrap.

Dat gaat ten koste van David Neres, die tegen Benfica en een week geleden in de thuiswedstrijd tegen Willem II (2-0-zege) in de basis stond, maar nu weer wisselspeler is. Collega-aanvaller Zakaria Labyad zit niet op de bank, omdat hij ziek is.

De Jong viel tegen Benfica vlak voor tijd uit met een kneuzing aan zijn heup, maar hij gaf na het duel in Lissabon al aan dat hij verwachtte op tijd weer fit te zijn voor de wedstrijd tegen Excelsior.

Excelsior-Ajax begint om 14.30 uur een staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Hij is de vervanger van de geblesseerde Bas Nijhuis.

Ajax won zijn laatste vijf competitieduels zonder een doelpunt tegen te krijgen. De Amsterdammers willen het verschil met koploper PSV, die zaterdagavond met 1-4 zegevierde bij De Graafschap, weer terugbrengen naar vijf punten. Excelsior is de nummer dertien van de Eredivisie.

Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Matthys, Mattheij, Burnet; Schouten, Messaoud, Bruins, Koolwijk; Ómarsson, Haspolat.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Tadic; Dolberg.

