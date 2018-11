Dominique Bloodworth is ondanks de uitstekende uitgangspositie van de Oranjevrouwen tegen Zwitserland nog niet gerust op een WK-ticket. De verdediger is beducht voor Ramona Bachmann, die dinsdag in de return weer beschikbaar is.

De 27-jarige aanvaller moest de heenwedstrijd van vrijdag in Stadion Galgenwaard aan zich voorbij laten gaan door een schorsing. Zonder Bachmann waren de machteloze Zwitsers kansloos tegen Oranje (3-0).

"We moeten ervoor zorgen dat zij niet lekker in de wedstrijd komt", zegt Bloodworth, voor haar huwelijk bekend als Dominique Janssen, over de Zwitserse sterspeelster. "Als Bachmann gaat dribbelen, is ze bijna niet af te stoppen."

Bloodworth, Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk kwamen Bachmann dit seizoen al tegen in de Women's Super League, het hoogste niveau in Engeland. Het Nederlands getinte Arsenal won in oktober met liefst 0-5 van Bachmann en Chelsea.

"Bachmann is heel beweeglijk", vertelt Bloodworth. "Ze duikt ook op aan de zijkanten of achter de spits. Ze is heel gretig, snel en technisch sterk. Voor ons was het een meevaller dat ze tijdens de eerste wedstrijd niet kon meedoen."

'We moeten er kort op zitten bij haar'

Bachmann tekende in 95 interlands voor 45 doelpunten. In de Zweedse competitie scoorde de Zwitserse tussen 2012 en 2015 zo makkelijk voor FC Rosengard, dat ze daar de vrouwelijke Lionel Messi werd genoemd.

Bloodworth weet precies hoe Bachmann onschadelijk kan worden gemaakt. "We moeten er kort op zitten bij haar. Ze mag geen tijd en ruimte krijgen, anders is ze weg."

Als de Oranjevrouwen dinsdag in Schaffhausen standhouden, dan plaatst de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Voor Bloodworth zou het haar tweede WK worden, nadat ze in 2015 met Oranje in de achtste finales strandde in Canada.

"Het was een mooi WK, maar als je weinig speelt, is het gevoel toch anders", zegt Bloodworth. "Ik droom ervan volgend jaar elke wedstrijd te spelen. Het WK is heel dichtbij, maar ik wil daar nog niet over praten tot we dat ticket op zak hebben."

De return in het beslissende play-offduel tussen Nederland en Zwitserland staat dinsdag om 19.00 uur op het programma in het LIPO Park in Schaffhausen.