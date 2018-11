Trainer Dick Lukkien is heel blij en opgelucht dat FC Emmen er zaterdagavond in slaagde voor het eerst in de historie een thuiswedstrijd in de Eredivisie te winnen. De ploeg uit Drenthe was met 2-0 te sterk voor concurrent NAC Breda.

Caner Cavlan opende na 58 minuten de score aan de Oude Meerdijk, waarna Jafar Arias in de slotfase de historische zege veiligstelde. Emmen pakte niet alleen drie punten, maar bleef ook voor het eerst dit seizoen zonder tegendoelpunt.

"Na de 2-0 was er sprake van grote opluchting", vertelde Lukkien na afloop bij FOX Sports. "Hier zaten we echt tegenaan te hikken. De jongens hebben hier dag in dag uit keihard voor gewerkt, daarom ben ik heel blij dat we onszelf eindelijk eens beloonden."

In de eerste helft was Emmen nog ver verwijderd van de overwinning, zag ook Lukkien. "De eerste helft was niet om aan te gluren, want de afstanden tussen de spelers waren te groot. Dat hebben we halverwege benoemd en daarna ging het beter."

De 46-jarige coach was niet verrast dat doelman Benjamin van Leer NAC lang op de been hield. "In al onze wedstrijden dit seizoen was de keeper van de tegenstander heel goed.. Dat was nu ook weer het geval, maar gelukkig wisten we hem twee keer te omzeilen."

'We hebben het tot nu toe best aardig gedaan'

Voor Eredivisie-debutant Emmen, dat eind oktober in de TOTO KNVB-beker verrassend werd uitgeschakeld door de amateurs van ODIN'59, was het pas de derde overwinning in twaalf competitiewedstrijden.

Ondanks die wat moeizame seizoensstart is het tevredenheid dat overheerst bij de ploeg uit Drenthe, die vorig seizoen via de play-offs promotie naar de Eredivisie bewerkstelligde. "Als je naar onze wedstrijden kijkt, hebben we het best aardig gedaan", vindt Lukkien.

"We hebben te weinig punten gehaald en twee enorme tikken gehad tegen Ajax (5-0, red.) en PSV (6-0, red.), maar buiten dat was ik al niet ontevreden over de manier waarop we speelden. Dat we onszelf nu hebben beloond, geeft een heerlijk gevoel."

Emmen bezet momenteel de twaalfde plek in de Eredivisie, al kan de ploeg van Lukkien zondag nog op de ranglijst gepasseerd worden door Excelsior en ADO Den Haag. Excelsior speelt om 14.30 uur tegen Ajax en ADO ontvangt AZ.

