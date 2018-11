Bayern München is door de 3-2-nederlaag van zaterdagavond tegen Borussia Dortmund nog verder verwijderd van de koppositie in de Bundesliga, maar Niko Kovac wil niet wanhopen. De coach van Bayern is na het verlies in 'Der Klassiker' juist lovend over zijn ploeg.

"We speelden onze beste wedstrijd sinds het uitduel met Schalke (0-2 in september, red.)", zei Kovac na de wedstrijd in Dortmund. "Vooral in de eerste helft waren we sterk en dat is iets waar we op voort moeten bouwen."

Bayern kwam twee keer op voorsprong in het Signal Iduna Park door doelpunten van Robert Lewandowski, maar Dortmund vocht zich net zo vaak terug en trok door een treffer van Paco Alcácer in de 73e minuut aan het langste eind.

"We hebben van beide ploegen een fantastische wedstrijd gezien", oordeelde Kovac. "Wij controleerden de eerste helft en stonden achterin heel compact, maar helaas was daar na rust geen sprake meer van. Deze wedstrijd hebben we misschien verloren, maar het had net zo goed in een gelijkspel kunnen eindigen."

Dortmund-aanvoerder Reus beducht voor Bayern

Dortmund deelde hoe dan ook een gevoelige tik uit aan Bayern, dat voor de vijfde keer in elf competitieduels zonder overwinning bleef. De regerend landskampioen staat bovendien al zeven punten achter op koploper Dortmund en drie op de verrassende nummer twee Borussia Mönchengladbach.

Aanvoerder Marco Reus, die vlak na rust een strafschop benutte (1-1) en in de 67e minuut voor de 2-2 tekende, denkt dat zijn Dortmund het gat met Bayern goed kan gebruiken met het oog op de rest van het seizoen.

"Bayern is altijd het hele seizoen sterk, dus het is nog veel te vroeg om over het kampioenschap te praten", benadrukte de middenvelder. "Hopelijk kunnen we onze ongeslagen reeks in de competitie een vervolg geven en dan zien we straks wel hoe het ervoor staat."

De kans is aanwezig dat Bayern, momenteel nog de nummer drie, na zondag de vijfde plek bezet. Zowel RB Leipzig (om 15.30 uur tegen Bayer Leverkusen) als Eintracht Frankfurt (om 18.00 uur tegen Schalke 04) kan de ploeg van Kovac passeren op de ranglijst.

