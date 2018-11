Mark van Bommel is trots op het Eredivisie-record dat hij zaterdag vestigde dankzij de overwinning met PSV bij De Graafschap (1-4). De coach kijkt al met een schuin oog naar een record van Guus Hiddink, al benadrukt hij wel dat daar niet zijn prioriteit ligt.

Van Bommel is sinds zaterdagavond de eerste trainer ooit die zijn loopbaan in de Eredivisie begint met twaalf zeges. Het record van meeste overwinningen op rij op het hoogste Nederlandse niveau is met een aantal van zeventien in handen van Hiddink.

"Daar wil ik natuurlijk overheen, maar dat zou uitzonderlijk zijn. Het is niet zo dat dat ons doel is", zei Van Bommel toen hij bij FOX Sports werd geconfronteerd met het record van Hiddink.

De Limburger is blij met zijn record van twaalf zeges. "Ik hou zelf veel bij en dit is leuk, maar het gaat erom dat we de wedstrijd winnen. Dat het er nu twaalf zijn, is wel uniek."

PSV had het op De Vijverberg aanvankelijk lastig met De Graafschap, maar ging toch met een 1-2-voorsprong rusten. Na rust speelden de Eindhovenaren beter en liepen ze alsnog uit naar een redelijk simpele zege.

Van Bommel looft De Jong

Tot zijn opluchting zag Van Bommel dat PSV zich in de tweede helft herpakte. "Toen hadden we het helemaal onder controle. We moesten in de eerste helf de 1-2 verdedigen en konden het in de rust opnieuw neerzetten."

De trainer was lovend over Luuk de Jong. De Eredivisie-topscorer scoorde tegen De Graafschap twee keer en bracht zijn totaal op elf treffers. "Hij is groot, kan ontzettend goed koppen en is slim", aldus Van Bommel.

"Hij heeft alleen geen snelheid, maar hij weet precies wat hij moet doen en heeft werklust voor drie. Wat mij betreft moet hij hier blijven, maar ik begrijp het wel als buitenlandse clubs interesse hebben."

De Jong: 'Hebben ze kapotgespeeld'

Aanvoerder De Jong was het met Van Bommel eens dat PSV matig begon en dat de ploeg na rust een stuk beter was dan in de eerste helft.

"We begonnen heel slecht, het was niet om aan te zien. In de tweede helft zijn we niet in de problemen gekomen en hebben we De Graafschap kapotgespeeld. We hadden er zeker nog meer kunnen maken", zei hij.

De spits wilde niet als excuus aanvoeren dat PSV nog vermoeid was na het Champions League-duel met Tottenham Hotspur van woensdag. "Ik had er geen last van, al weet ik niet hoe dat bij de andere jongens was. We zijn fit genoeg en moeten dit gewoon aankunnen, maar we begonnen niet goed. Daar moesten we even overheen."

