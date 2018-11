Vitesse en VVV-Venlo hebben zich zaterdag stevig in de subtop van de Eredivisie genesteld. De Arnhemmers waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor FC Utrecht, dat de tweede nederlaag leed onder trainer Dick Advocaat. De Venlonaren rekenden later op de avond thuis met 3-2 af met Fortuna Sittard.

Bij Vitesse tegen FC Utrecht vielen alle treffer na rust. De score werd na bijna een uur geopend door Vitesse-captain Bryan Linssen, die diagonaal raak schoot na een mooie aanval. Niet veel later maakte Martin Ödegaard er met een fraaie vrije trap 2-0 van.

Met nog ruim tien minuten te gaan deed FC Utrecht-spits Cyriel Dessers met een kopbal van dichtbij iets terug, maar daar bleef het bij in Arnhem.

Door de overwinning komt het Vitesse van coach Leonid Slutsky op achttien punten uit twaalf wedstrijden, waarmee het van de achtste naar de zesde plaats in de Eredivisie stijgt. De achterstand op Feyenoord en Heracles Almelo, de nummers drie en vier die nog wel duels tegoed hebben, is twee punten.

Utrecht is met eveneens achttien punten de nummer zeven. De Domstedelingen leden pas de tweede nederlaag onder Advocaat. Op 23 september was Feyenoord met 1-0 te sterk in de eerste wedstrijd met de oud-bondscoach van Oranje aan het roer.

Mlapa scoort twee keer voor VVV

Bij VVV-Fortuna Sittard had Peniel Mlapa een groot aandeel in de 3-2-zege van de ploeg van trainer Maurice Steijn. De Duitse spits, gehuurd van VfL Bochum, scoorde twee keer. Toch was het Fortuna dat na dertig minuten via Finn Stokkers, die profiteerde van een fout van VVV-verdediger Jerold Promes, op voorsprong kwam in De Koel.

Binnen twee minuten maakte Ralf Seuntjens gelijk en nog voor rust tekende Mlapa met zijn eerste treffer voor de 2-1-voorsprong voor VVV. Drie minuten na rust maakte Mlapa zijn tweede (3-1). Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar door een goal van Fortuna-aanvaller Andre Vidigal werd het vier minuten voor tijd toch weer spannend.

Vidigal was ook dicht bij de 3-3, maar VVV-aanvoerder Danny Post kon net wegwerken voordat de Portugese invaller kon binnentikken. In blessuretijd ging zelfs Fortuna-doelman Alexei Koselev mee naar voren bij een corner, maar ook hij kon niet voorkomen dat VVV zijn vijfde zege van dit Eredivisie-seizoen boekte.

VVV staat nu met achttien punten op de vijfde plaats en heeft zelfs nog een wedstrijd tegoed, omdat de lichtmasten van De Kuip vorige week uitvielen. De uitwedstrijd tegen Feyenoord wordt op 6 december ingehaald. Fortuna heeft dertien punten en is daarmee de nummer tien.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie