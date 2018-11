PSV heeft zaterdagavond ook zijn twaalfde Eredivisie-wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Eindhovenaren waren op De Vijverberg met 1-4 te sterk voor De Graafschap en dat betekende een record voor trainer Mark van Bommel.

Halverwege leidde PSV al met 1-2 door goals van Luuk de Jong en Steven Bergwijn. Tussendoor was Youssef El Jebli trefzeker voor De Graafschap. In de tweede helft maakte invaller Donyell Malen de 1-3, waarna De Jong zijn tweede maakte.

Door de zege staat PSV na twaalf wedstrijden op 36 punten en dat zijn er acht meer dan nummer twee Ajax. De Amsterdammers spelen zondag nog om 14.30 uur uit tegen Excelsior.

Van Bommel was de zege in Doetinchem extra bijzonder, want hij heeft nu een record alleen in handen. De 41-jarige Limburger is de eerste trainer ooit die zijn loopbaan in de Eredivisie begint met twaalf overwinningen. Hij stond op gelijke hoogte met met Morten Olsen, de Deense trainer die in 1997 met Ajax na elf zeges gelijkspeelde (1-1) tegen Roda JC.

PSV mist veel kansen

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, duurde het zaterdag lang alvorens De Graafschap tegen PSV beslist was. De 'Superboeren' hielden 77 minuten zicht op een stuntje omdat de bezoekers nonchalant met de mogelijkheden omsprongen.

De regerend landskampioen kwam zelfs snel met de schrik vrij toen Robert Klaasen namens de thuisclub op de lat schoot. Na zeventien minuten was het aan de andere kant wel raak. De Jong schoot binnen op aangeven van Nick Viergever en tekende zo voor zijn tiende competitietreffer dit seizoen.

Twee minuten later was het weer gelijk. Furdjel Narsingh stuurde El Jebli weg en die liet doelman Jeroen Zoet kansloos (1-1).

Via Bergwijn kwam PSV na 27 minuten op 1-2 en die voorprong had nog voor rust verder kunnen oplopen. Hirving Lozano en Gastón Pereiro verzuimden de derde Eindhovense treffer te maken. Denzel Dumfries scoorde wel, maar na inmenging van de VAR werd de goal van de rechtsback afgekeurd wegens buitenspel.

De Jong stevig aan de leiding in topscorersklassement

Ook na rust bleef PSV kansen missen. Gaston Pereiro faalde vlak na rust, maar zijn vervanger Malen was wel trefzeker. In de 77e minuut schoof de jonge aanvaller de bal in de verre hoek (1-3) en daarmee was het laatste beetje spanning uit de wedstrijd.

Het werd zelfs nog mooier voor PSV. De Jong maakte drie minuten voor tijd zijn tweede (1-4), waardoor hij met elf goals stevig aan de leiding gaat in het topscorersklassement van de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie