FC Emmen heeft zijn eerste thuiszege ooit geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Dick Lukkien was zaterdagavond met 2-0 te sterk voor NAC Breda.

Caner Cavlan opende na een klein uur spelen de score op De Oude Meerdijk. In de slotfase verdubbelde Jafar Arias de marge.

Emmen won al wel twee uitwedstrijden in de Eredivisie. De Drentenaren boekten op 12 augustus tegen ADO Den Haag (1-2) hun eerste zege ooit op het hoogste niveau. Ruim een maand later zegevierden ze met dezelfde cijfers bij FC Utrecht.

Door de overwinning klimt Emmen naar de twaalfde plek op de ranglijst. NAC bezet de zeventiende plaats en heeft één punt voorsprong op FC Groningen. De hekkensluiter speelt zondag voor eigen publiek de 'Derby van het Noorden' tegen sc Heerenveen.

Weinig spektakel in eerste helft

In de eerste helft konden Emmen en NAC voor weinig spektakel zorgen. Glenn Bijl kreeg in de tiende minuut de eerste kans, maar zijn schot ging over. Kort daarna redde Kjell Scherpen aan de andere kant op een inzet van Gianluca Nijholt.

De thuisploeg zocht daarna veelvuldig de aanval, maar dat leverde amper uitgespeelde kansen op. Tien minuten voor rust zorgde Cavlan voor het grootste gevaar met een schot dat geblokt werd.

Emmen begon uitstekend aan de tweede helft en was kort na rust een aantal keren dicht bij de openingstreffer. Benjamin van Leer hield NAC met reddingen op pogingen van Anco Jansen, Bijl en Cavlan op de been.

Cavlan opent score voor Emmen

Na een klein uur spelen was het wel raak voor de promovendus. De Brabanders slaagden er niet in om een hoekschop weg te werken, waardoor Cavlan in twee instanties raak schoot.

Emmen ging daarna op jacht naar 2-0 en kreeg twintig minuten voor tijd een enorme kans via Reuven Niemeijer, maar hij nam de bal niet goed aan. Even later was Cavlan met een inzet op de paal dicht bij de tweede treffer.

Een minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd zorgde Arias wel voor de beslissing. De aanvaller vond het doel uit een voorzet vanaf links van Cavlan.

