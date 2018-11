De heenwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores tussen Boca Juniors en River Plate is zaterdag afgelast. Door hevige regenval is het veld in La Bombonera, het stadion van Boca, onbespeelbaar.

De 'Superclásico' zou zaterdag om 21.00 uur Nederlandse tijd beginnen. Enkele uren voordat het duel definitief werd afgelast, had de stadiondirecteur van Boca Juniors er nog het volste vertrouwen in dat de wedstrijd gewoon door kon gaan.

Het regent en onweert al geruime tijd in Buenos Aires, waardoor het veld van de thuisbasis van Boca Juniors blank staat. Ook op de tribunes liggen grote plassen.

Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd nu wordt gespeeld. Mogelijk wordt de confrontatie komende week ingehaald.

De Argentijnse aartsrivalen Boca Juniors en River Plate staan voor het eerst tegenover elkaar in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.

Boca Juniors won Copa Libertadores zes keer

Boca Juniors won de Copa Libertadores zes keer en voor het laatst in 2007. River Plate was in 2015 voor de derde keer de sterkste in dit toernooi.

De ploegen uit Buenos Aires troffen elkaar dit jaar drie keer eerder. Op 23 september won River Plate de laatste ontmoeting bij Boca Juniors, waar onder anderen Carlos Tévez onder contract staat, met 0-2.