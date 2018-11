Memphis Depay heeft zaterdag in de Ligue 1 een hoofdrol voor zich opgeëist in de uitwedstrijd van Olympique Lyon tegen Guingamp. De Oranje-international leidde zijn ploeg met twee doelpunten en twee assists naar een 2-4-overwinning.

Lyon kwam na iets meer dan twintig minuten op achterstand door een treffer van Marcus Thuram, de zoon van voormalig Frans international Lilian Thuram. Na ruim een uur spelen bracht Houssem Aouar de bezoekers langszij op aangeven van Memphis.

Vijf minuten later zorgde Memphis na een combinatie met Aouar zelf voor de 1-2. De Nederlander breidde de marge kort daarna met een schitterende vrije trap in de kruising verder uit.

Thuram bracht uit een penalty de spanning terug, maar zes minuten voor tijd vergrootte invaller Maxwel Cornet de voorsprong weer. De Ivoriaan, koud in het veld, tikte binnen uit een voorzet van Memphis.

Memphis neemt revanche op kritiek

De 24-jarige Memphis deed de hele wedstrijd mee bij Lyon. Kenny Tete werd een kwartier voor tijd gewisseld bij de thuisploeg. De rechtsback kwam voor het eerst in actie in de competitie.

Memphis nam met zijn doelpunten en assists revanche op de harde kritiek die hij kreeg in de media na het midweekse Champions League-duel met 1899 Hoffenheim (2-2). Trainer Bruno Génésio nam het vrijdag al op voor de aanvaller.

Door de overwinning verstevigt Lyon de vierde plaats. Paris Saint-Germain, dat zondag op bezoek gaat bij AS Monaco, gaat soeverein aan kop in de Ligue 1 en is na twaalf wedstrijden nog zonder puntenverlies.

Atlético Madrid op valreep langs Bilbao

In Spanje pakte Atlético Madrid op de valreep de drie punten in de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao: 3-2. Diego Godín maakte in blessuretijd het winnende doelpunt voor de ploeg van coach Diego Simeone.

Atlético kwam tot twee keer op achterstand door doelpunten van Iñaki Williams. Thomas Partey zorgde na een uur spelen voor de 1-1 namens de Madrilenen en Rodrigo bracht de thuisploeg tien minuten voor tijd op 2-2.

Door de overwinning staat Atlético twee op één punt van FC Barcelona. De koploper komt zondag nog thuis in actie tegen Real Betis.

Napoli wint door eigen goal van Genoa

In Italie boekte Napoli een zwaarbevochten zege op bezoek bij Genoa. De thuisploeg leek op een drijfnat veld op weg naar een gelijkspel, totdat Davide Biraschi in de 86e minuut een schot van Lorenzo Insigne achter zijn eigen doelman werkte: 2-1.

Cristian Kouamé had in de twintigste minuut Genao op een 1-0-voorsprong en dat was ook de ruststand. Invaller Fabián Ruiz maakte na ruim een uur op aangeven van Dries Mertens gelijk, waarna Napoli in de slotfase dus met enig fortuin de winst pakte.

Door de zege verkleinde Napoli de achterstand op Juventus tot drie punten. De koploper van de Serie A gaat zondag nog wel op bezoek bij AC Milan.

