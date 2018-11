Leicester City heeft zaterdag de eerste thuiswedstrijd sinds het overlijden van voorzitter en eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha met 0-0 gelijkgespeeld tegen Burnley. Net als vorige week in de uitwedstrijd tegen Cardiff City was er een groots eerbetoon voor de Thai. Iets later op de dag boekte Tottenham Hotspur een nipte uitzege.

De spelers van Leicester deden hun warming-up in shirts met "Khun Vichai, forever in our hearts" en die tekst was ook te lezen rond het logo van de wedstrijdshirts en op de witte sjaals die alle supporters kregen.

Voordat er werd afgetrapt was er bovendien een videopresentatie over Srivaddhanaprabha te zien in het King Power Stadion en er werd twee minuten stilte gehouden.

De familie van Srivaddhanaprabha, die op zaterdag 27 oktober op 61-jarige leeftijd om het leven kwam bij een helikoptercrash naast het stadion, was uiteraard ook aanwezig. Zij zagen de Algerijn Rachid Ghezzal namens Leicester halverwege de eerste helft op de lat schieten tegen Burnley. Gescoord werd er niet.

Srivaddhanaprabha was sinds 2010 eigenaar van Leicester, dat in 2016 verrassend de titel pakte in de Premier League. Hij was een van de vijf slachtoffers van de helikoptercrash en is begraven in Thailand. De selectie van Leicester was daarbij aanwezig. Op termijn zal Leicester Srivaddhanaprabha eren met een standbeeld bij het stadion.

Door het gelijkspel tegen Burnley staat Leicester na twaalf wedstrijden tiende in de Premier League met zeventien punten. Burnley heeft acht punten minder en is de nummer vijftien.

'Spurs' houden druk op concurrentie

Ies later op de dag boekte Tottenham een benauwde uitoverwinning op Crystal Palace: 0-1. In de 66e minuut maakte de twintigjarige Argentijnse verdediger het enige doelpunt namens de ploeg van manager Mauricio Pochettino.

De 'Spurs', die onder anderen verdedigers Davinson Sánchez en Jan Vertonghen misten, staan vierde met 27 punten. Dat zijn er net zoveel als Chelsea en Liverpool, de nummer twee en drie. Manchester City leidt met 29 punten.

De top vijf wordt gecompleteerd door Arsenal, dat vier punten toe geeft op Tottenham. Alle concurrenten van de 'Spurs' komen zondag nog in actie tijdens de twaalfde speelronde.

Aké onderuit met Bournemouth

Oranje-international Nathan Aké verloor zaterdag met Bournemouth met 2-1 op bezoek bij Newcastle United. De Venezolaan Salamón Rondón maakte voor rust beide goals voor de thuisploeg, die pas zijn tweede zege van het seizoen boekte. In de blessuretijd van de eerste helft scoorde de Colombiaan Jefferson Lerma voor Bournemouth.

Aké maakte de negentig minuten vol bij Bournemouth, dat keurig zesde staat. Newcastle is de nummer veertien.

Net als Newcastle deed Cardiff City goede zaken in de strijd tegen degradatie. De club uit Wales steeg dankzij een 2-1-thuiszege op Brighton & Hove Albion naar de achttiende plaats. Brighton-verdediger Lewis Dunk opende de score in Cardiff en de Schot Callum Paterson maakte nog voor rust gelijk. Een paar minuten later moest Brighton met tien man verder na rood voor Dale Stephens.

Met een man meer pakte Cardiff in de laatste minuut de zege. De Ivoriaan Souleymane Bamba maakte de winnende goal. Davy Pröpper en Jürgen Locadia behoorden niet tot de wedstrijdselectie van Brighton. Pröpper is al langer geblesseerd en Locadia werd gepasseerd door trainer Chris Hughton.

Hoedt speelt gelijk met Southampton

Wesley Hoedt speelde met Southampton met 1-1 gelijk tegen Watford. De Nederlander speelde de hele wedstrijd en zag zijn Italiaanse ploeggenoot Manolo Gabbiadini voor rust de 1-0 maken in het St. Mary's Stadium. De Griek Jose Holebas zette namens Watford tien minuten voor tijd de 1-1-eindstand op het scorebord. Daryl Janmaat ontbrak bij Watford door een blessure.

Terence Kongolo speelde de hele wedstrijd bij Huddersfield Town, dat thuis met 1-1 gelijkspeelde tegen West Ham United. De thuisploeg kwam voor rust op voorsprong door een goal van Alex Pritchard en de Braziliaan Felipe Anderson maakte namens West Ham de 1-1.

