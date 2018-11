Borussia Dortmund heeft zaterdag een flinke tik uitgedeeld aan Bayern München in de strijd om de titel. De koploper won 'Der Klassiker' tegen de club uit München thuis met 3-2, waardoor de voorsprong in de Bundesliga verder opliep.

Dortmund heeft nu zeven punten meer dan nummer drie Bayern, dat de afgelopen zes jaar kampioen werd in Duitsland. Borussia Mönchengladbach staat na elf speelronden tweede met vier punten minder dan Dortmund.

In de vierde minuut van de blessuretijd leek Dortmund de zege alsnog uit handen te geven. Bayern-spits Robert Lewandowski tikte een voorzet achter het standbeen binnen, maar de scheidsrechter keurde de gelijkmaker terecht af wegens buitenspel.

Voor rust leek het ook al mis te gaan voor Dortmund, dat in 2012 voor het laatst kampioen werd. Ditmaal tikte Lewandowski een voorzet van Serge Gnabry binnen, waardoor het na 26 minuten 0-1 was voor Bayern. Dat was ook de ruststand.

Reus scoort twee keer

Vlak na rust was het weer gelijk. 'BVB' kreeg een strafschop na een overtreding van Bayern-doelman Manuel Neuer op Marco Reus en die werd door de aanvoerder zelf benut: 1-1.

Erg lang kon Dortmund niet genieten van de gelijkmaker, want na 52 minuten maakte Lewandowski op aangeven van Joshua Kimmich 1-2.

Opnieuw was het Reus die gelijkmaakte (2-2) en een kwartier voor tijd was het zelfs 3-2 voor de thuisploeg. Axel Witsel stuurde invaller Paco Alcácer de diepte in en die klopte Neuer met een wippertje. Bayern, dat aantrad zonder de geblesseerde Arjen Robben, joeg daarna nog op de gelijkmaker, maar die bleef uit.

Klaassen speelt hele wedstrijd bij Werder

Borussia Mönchengladbach was eerder op de dag met 1-3 te sterk voor Werder Bremen en Alassane Pléa was met een hattrick de gevierde man. Nuri Sahin deed wat terug namens Werder, waar Davy Klaassen de hele wedstrijd meespeelde.

Jean-Paul Boëtius leverde met een assist een bijdrage aan een 1-3-zege van FSV Mainz 05 op bezoek bij SC Freiburg. Boëtius gaf in de achttiende minuut de voorzet waaruit Jean-Philippe Mateta de tweede treffer maakte. In de zesde minuut opende Jean-Philippe Gbamin de score voor 'Der Karnevalsverein'.

Roland Sallai bracht ruim een kwartier voor tijd de spanning even terug namens de thuisploeg, maar drie minuten later breidde Karim Onisiwo de marge weer uit. Bij Mainz, dat zich in de middenmoot van de Bundesliga bevindt, werd Boëtius acht minuten voor tijd gewisseld.

Dilrosun en Rekik hard onderuit met Hertha

Javairô Dilrosun, Karim Rekik en Derrick Luckassen leden met Hertha BSC een stevige nederlaag bij Fortuna Düsseldorf: 4-1. Dilrosun - die vrijdag voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal - en Rekik deden de hele wedstrijd mee en Luckassen kwam halverwege de eerste helft in het veld.

1899 Hoffenheim klom dankzij een 2-1-thuiszege op FC Augsburg naar de vijfde plaats. Jeffrey Gouweleeuw maakte de negentig minuten vol bij de bezoekers en Joshua Brenet kwam twee minuten voor tijd in het veld bij Hoffenheim.

Virgil Misidjan ging met 1. FC Nürnberg voor eigen publiek met 0-2 onderuit tegen hekkensluiter VfB Stuttgart.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga