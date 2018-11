PSV begint zaterdagavond zonder verrassingen aan de uitwedstrijd tegen De Graafschap. De opstelling is hetzelfde als dinsdag in de met 2-1 verloren uitwedstrijd in de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Trainer Mark van Bommel kiest opnieuw voor een middenveld met Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Gastón Pereiro, waardoor Érick Gutiérrez wederom genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever en Angeliño vormen de defensie van PSV en voorin starten Hirving Lozano, Eredivisie-topscorer Luuk de Jong en Steven Bergwijn.

De Graafschap tegen PSV begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Als de Eindhovenaren winnen, vergroten ze het gat met nummer twee Ajax tot acht punten, al spelen de Amsterdammers zondag nog om 14.30 uur uit tegen Excelsior.

Van Bommel jaagt op record

Het kan een bijzondere avond worden voor Van Bommel, want bij een overwinning voor PSV krijgt hij een record alleen in handen. De Limburger is dan de eerste trainer ooit die zijn eerste twaalf wedstrijden in de Eredivisie wint.

De 41-jarige Van Bommel staat nu op gelijke hoogte met Morten Olsen, de Deen die in 1997 met Ajax na elf overwinningen gelijkspeelde (1-1) tegen Roda JC.

Opstelling De Graafschap: Jurjus; Owusu, Straalman, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort; Tutuarima, Bakker, El Jebli, Klaasen; Narsingh, Serrearens.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Hendrix, Rosario, Pereiro; Lozano, De Jong, Bergwijn.