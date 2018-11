Lionel Messi keert voor het thuisduel van zondag met Real Betis terug in de wedstrijdselectie van FC Barcelona. De Argentijn stond aan de kant sinds hij drie weken geleden een breuk opliep in zijn rechterarm.

Deze week reisde Messi al mee naar Italië voor de Champions League-ontmoeting met Internazionale, maar de medische staf van Barcelona concludeerde toen dat het nog te vroeg was om de naam van de sterspeler al op het wedstrijdformulier te zetten.

Het is nog niet duidelijk of Messi zondag al meteen in de basis staat, maar die kans is wel aanwezig. "Alle spelers die op de lijst staan, zijn fit genoeg om te starten", zei trainer Ernesto Valverde zaterdag op zijn persconferentie.

In de negentienkoppige wedstrijdselectie is ook een plaats ingeruimd voor Jasper Cillessen. Omdat er maar zeven spelers op de bank mogen zitten, moet Valverde vlak voor de wedstrijd nog wel één naam schrappen.

Messi miste onder meer 'El Clásico'

Messi raakte op 20 oktober geblesseerd toen hij thuis tegen Sevilla bij een landing ongelukkig op zijn arm terechtkwam. Daardoor miste de aanvaller onder meer de door Barcelona met 5-1 gewonnen 'El Clásico' tegen Real Madrid.

Met zeven doelpunten in zijn eerste negen competitieduels was de 31-jarige Messi goed aan het nieuwe seizoen in Spanje begonnen. Na elf speelronden gaat Barcelona alleen aan kop in de Primera Division. Real Betis, zondag te gast in Camp Nou, staat veertiende.

Bekijk het programma en de stand in de Primera División