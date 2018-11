Jackie Groenen verwacht dinsdag gewoon mee te kunnen spelen in de return van de Oranjevrouwen tegen Zwitserland in de play-offs voor een WK-ticket. De middenvelder viel vrijdag uit met een enkelblessure.

Groenen strompelde na een uur spelen in de Galgenwaard met een van pijn vertrokken gezicht van het veld, na een trap op haar rechterenkel. Nederland was even daarvoor door een goal van Sherida Spitse op een 1-0-voorsprong gekomen en liep dankzij Lieke Martens en Vivianne Miedema nog uit naar 3-0.

De return in het LIPO Park in Schaffhausen staat dinsdag om 19.00 uur op het programma en Groenen gaat er alles aan doen om dan weer aan de aftrap te staan. "Het deed op het begin veel pijn en ik kon het er niet uit lopen, maar het begint nu al wat beter te voelen", vertelde ze vrijdag meteen na de wedstrijd. "Ik ga ervan uit dat ik dinsdag kan spelen."

Ondanks de prima uitgangspositie vindt Groenendat dat de regerend Europees kampioen zich nog niet rijk mag rekenen. "We hebben een fijne marge opgebouwd, maar we zijn er nog niet", waarschuwt ze. "Wij zullen dus scherp moeten zijn en ons goed moeten voorbereiden."

'Vrouwelijke Messi' keert terug bij Zwitserland

Begin september stond in Oslo voor de Oranjevrouwen alles al klaar om een feestje te vieren. Nederland had aan een gelijkspel tegen Noorwegen genoeg om zich als groepswinnaar rechtstreeks te plaatsen voor het WK, maar het duel ging met 2-1 verloren.

Het verklaart de voorzichtigheid bij de speelsters, die in de eerste ronde van de play-offs wisten af te rekenen met Denemarken. "We hebben nog één finale te spelen", zegt Daniëlle van de Donk. "We willen doorpakken en dinsdag weer 90 minuten gaan. Als we de 'nul' houden, dan zit het wel goed."

Linksback Kika van Es wijst erop dat bij Zwitserland Ramona Bachmann terugkeert na een schorsing. De aanvaller van Chelsea wordt vanwege haar dribbels en vele doelpunten ook wel de vrouwelijke Messi genoemd.

"Hun beste speelster doet dinsdag weer mee, zij heeft zoveel individuele kwaliteiten dat ze het verschil kan maken", benadrukt Van Es. "Het wordt lastig zat. We zijn er nog lang niet."