Sarina Wiegman is blij en opgelucht na de overtuigende 3-0-zege van de Oranjevrouwen in de beslissende play-off tegen Zwitserland. De bondscoach vindt dat haar ploeg WK-deelname niet meer mag ontgaan.

"Een marge van drie is wel heel prettig", zei Wiegman na het heenduel in Stadion Galgenwaard tegen Veronica. "Het WK-ticket is nog niet binnen, maar we hebben wel een heel grote stap gemaakt. Dit mogen we niet meer uit handen geven."

Nederland kende een eenvoudige avond in Utrecht, al werd pas na rust de score geopend door Sherida Spitse (vrije trap). Lieke Martens en Vivianne Miedema bepaalden de eindstand in de laatste twintig minuten op 3-0.

Ook Wiegman zag dat haar ploeg in de eerste helft veel moeite had om mogelijkheden te creëren tegen het verdedigend ingestelde Zwitserland. "We kwamen er moeilijk doorheen, al kregen we wel een paar kansen. Die vrije trap was wel fijn, want daarna kregen we meer ruimte en werd Miedema vaker gezocht."

Miedema was getergd door duel met Zwitsers

Wiegman was tevreden met de manier waarop de 22-jarige Miedema in het veld stond. In beide ontmoetingen met Denemarken in de halve finales van de play-offs moest de spits van Arsenal het doen met een invalbeurt, al kwam ze toen net terug van een blessure.

"Ik wilde wel met haar praten deze week, want ik was niet tevreden over haar invalbeurt tegen Denemarken", zei Wiegman. "Ze doet het goed bij Arsenal en ook tegen Zwitserland vond ik haar goed spelen."

Miedema, die vrijdag de voorkeur kreeg boven Lineth Beerensteyn, vertelde dat ze getergd aan de aftrap stond in de Galgenwaard. "Ik ben in vorm en dat heb ik laten zien, want de eerste echte kans die ik kreeg ging erin", zei de topscorer van de Engelse Women's Super League.

"Het hielp dat we na rust snel op 1-0 kwamen. Dat voetbalde makkelijker. Ik heb gedaan wat ik kon en dankzij die drie doelpunten hebben we een heel goede uitgangspositie."

De return tussen Oranje en Zwitserland staat dinsdag om 19.00 uur op het programma in het LIPO Park in Schaffhausen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.