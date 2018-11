Willem II heeft vrijdag voor het eerst sinds eind augustus weer een overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Koster was op bezoek bij PEC Zwolle met 2-3 te sterk.

Damil Dankerlui en Fran Sol (twee keer) zorgden voor de treffers van Willem II. Vito van Crooy en Zian Flemming scoorden voor Zwolle in het MAC³PARK stadion.

De laatste overwinning van de Tilburgers was op 26 augustus tegen Heracles (5-0). Willem II stijgt door de zege naar de elfde plaats in de Eredivisie met dertien punten uit twaalf duels. PEC Zwolle blijft op de veertiende plaats steken met elf punten.

Willem II kwam in de achtste minuut al op voorsprong in Zwolle. Dankerlui kopte na een voorzet van Diego Palacios bij de tweede paal binnen, buiten bereik van Zwolle-keeper Mickey van der Hart. Het was de eerste Eredivisie-treffer ooit voor Dankerlui.

Sol verdubbelde in de zestiende minuut de voorsprong van de Tilburgers. De 26-jarige Spanjaard rondde beheerst af na een voorzet vanaf de rechterkant van verdediger Fernando Lewis.

Scheidsrechter staakt duel in tweede helft

Pas aan het einde van de eerste helft kon PEC Zwolle voor gevaar zorgen in eigen stadion. Spits Mike van Duinen schoot en kopte richting het doel van de Tilburgers, maar kon keeper Timon Wellenreuther niet in de problemen brengen.

In de tweede helft werd de wedstrijd korte tijd gestaakt door scheidsrechter Richard Martens, omdat fans van Zwolle voorwerpen op het veld gooiden. Na enkele minuten werd het duel weer hervat en zorgde Vito van Crooy vrijwel direct voor de aansluitingstreffer voor de Zwollenaren. Hij kon in de 59e minuut binnentikken na een voorzet van Kingsley Ehizibue.

Kort daarna bracht Willem II de marge weer terug naar twee. Sol kopte uit een corner van Daniel Crowley de 1-3 binnen. Het was de negende treffer van het seizoen voor de Spanjaard, waardoor hij samen met PSV-spits Luuk de Jong gedeeld topscorer is in de Eredivisie.

Zwolle maakte de slotfase toch nog spannend door een treffer met het hoofd van Flemming. In de zevende minuut van de blessuretijd was Gustavo Hamer namens de thuisploeg nog dicht bij de gelijkmaker. Zijn vrije trap ging op de lat. Verder kwam de ploeg van trainer John van 't Schip niet.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie