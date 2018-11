De Oranjevrouwen hebben vrijdagavond een grote stap gezet naar een ticket voor het WK 2019. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won de heenwedstrijd tegen Zwitserland in Stadion Galgenwaard eenvoudig met 3-0.

Sherida Spitse zorgde in de 49e minuut voor de openingstreffer door een vrije trap te benutten. Lieke Martens maakte er in de 71e minuut 2-0 van en Vivianne Miedema vergrootte de marge in de slotfase nog naar drie.

De return in het beslissende play-offduel staat dinsdag om 19.00 uur op het programma in het LIPO Park in Schaffhausen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk, dat op 7 juni begint.

Bondscoach Wiegman koos in haar basisopstelling tegen de Zwitsers voor Miedema in de spits, waardoor Lineth Beerensteyn op de bank moest beginnen. Loes Geurts kreeg onder de lat de voorkeur boven Sari van Veenendaal.

Martens al snel dicht bij openingstreffer

De Oranjevrouwen begonnen als favoriet aan de wedstrijd en waren heel dicht bij een droomstart in de uitverkochte Galgenwaard. Jackie Groenen stoomde na vijf minuten door aan de rechterkant en gaf voor op Martens, die de bal via haar borst op de kruising werkte.

Die kans bleek een voorbode voor de rest van de eerste helft. Oranje controleerde de wedstrijd, al was het in eerste instantie lastig om door de compacte defensie van de Zwitsers heen te voetballen. Afstandsschoten van Miedema (gekraakt) en Groenen (naast) leidden tot niets, maar even later dwong Oranje wat grotere kansen af.

Daniëlle van de Donk stond na een fraaie steekpass van Martens bijna oog in oog met keeper Gaëlle Thalmann, maar de bal werd ternauwernood voor haar voeten weggetikt. Twee minuten later had het alsnog 1-0 moeten staan voor Nederland. Groenen ontving in kansrijke positie de bal van Van de Donk, maar haar inzet belandde naast.

De Zwitserse vrouwen stelden daar helemaal niks tegenover in Utrecht. De bezoekers kwamen zelden in de buurt van het doel van Geurts en richtten zich vooral op het voorkomen van een tegentreffer. Dat was nodig ook, want Oranje bleef de aanval zoeken. Martens en Shanice van de Sanden probeerden het van afstand, maar beide pogingen belandden niet tussen de palen.

Spitse breekt de ban in Utrecht

Na vier minuten spelen in de tweede helft viel alsnog de verdiende en bevrijdende treffer voor Oranje, dat toesloeg uit een standaardsituatie. Spitse mocht aanleggen voor een vrije trap en zag haar harde schot via de binnenkant van de paal in het doel belanden.

Zwitserland meldde zich vlak daarna al in het Nederlandse strafschopgebied, maar het slappe schot van Rahel Tschopp in de linkerhoek was een prooi voor Geurts. Even later kreeg Oranje alsnog een tegenvaller te verwerken. Groenen raakte geblesseerd na een stevig duel en verliet na 59 minuten strompelend het veld.

Met de 1-0-voorsprong in het achterhoofd leek Oranje het wat rustiger aan te doen, maar de thuisploeg kwam geen moment in de problemen tegen het machteloze Zwitserland.

Na enkele speldenprikjes gooide Martens twintig minuten voor tijd de wedstrijd in het slot met een geplaatst schot in de rechterhoek. Miedema maakte er niet veel later zelfs 3-0 van door van dichtbij binnen te schieten, waardoor de return van dinsdag een formaliteit lijkt.