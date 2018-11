Leicester City gaat een standbeeld naast het eigen stadion bouwen van de vorige maand omgekomen voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha, zo maakte de Premier League-club vrijdag bekend.

"Het standbeeld moet een blijvend en passend eerbetoon zijn aan de man die deze club groot gemaakt heeft", zegt vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van Vichai, in een verklaring.

De Thaise miljardair Srivaddhanaprabha kwam op 27 oktober om het leven bij een helikoptercrash naast het King Power Stadion van Leicester. Ook de vier andere inzittenden overleefden het ongeluk niet. Vrijdag was de laatste dag van de begrafenis van de voorzitter in Bangkok.

"We zullen nooit in staat zijn om hem terug te betalen voor wat hij allemaal voor de club, voor mij als zoon en voor onze familie heeft gedaan. We zijn wel verplicht om de herinnering aan hem levend te houden en hem te eren", zegt Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

"Hij zal altijd in ons hart blijven en nooit vergeten worden", besluit hij.

Thai was acht jaar voorzitter van Leicester

Miljardair Srivaddhanaprabha was sinds 2010 voorzitter van Leicester. Hij leidde de club in 2016 zeer verrassend naar de landstitel.

Het kampioenschap van het bescheiden Leicester geldt als een van de grootste sensaties in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Sinds 2017 was Srivaddhanaprabha ook eigenaar van de Belgische club OH Leuven.

Leicester City speelde vorige week zaterdag de eerste wedstrijd sinds het overlijden van Srivaddhanaprabha. De ploeg won met 0-1 op bezoek bij Cardiff City. Na de wedstrijd reisden de spelers naar Thailand om de begrafenis bij te wonen. Leicester speelt zaterdag om 16.00 uur tegen Burnley de eerste thuiswedstrijd sinds de dood van Srivaddhanaprabha.