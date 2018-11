De Oranjevrouwen beginnen vrijdag met Loes Geurts en Vivianne Miedema in de basis in de heenwedstrijd in Utrecht tegen Zwitserland in de finale van de play-offs voor een ticket voor het WK.

Geurts heeft onder de lat voorlopig de concurrentiestrijd met Sari van Veenendaal gewonnen en Miedema krijgt in de spits de voorkeur boven Lineth Beerensteyn.

Dat Geurts keept is geen complete verrassing, omdat Van Veenendaal bij Arsenal op de reservebank is beland en de afgelopen tijd dus nauwelijks aan speeltijd is gekomen.

De basisplaats Miedema is opvallender, omdat Beerensteyn in de halve finales van de play-offs tegen Denemarken drie van de vier doelpunten voor haar rekening nam. Miedema zat toen op de bank, ook omdat ze net terug was van een blessure. Lieke Martens en Shanice van de Sanden completeren de aanval van Oranje tegen Zwitserland.

Desiree van Lunteren, Anouk Dekker, Dominique Bloodworth en Kika van Es vomen de defensie, waarin de geblesseerde Stefanie van der Gragt ontbreekt. De verdediger van FC Barcelona viel vanwege een blessure af voor het tweeluik. Op het middenveld starten Sherida Spitse, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk.

Bij Zwitserland ontbreken twee van de beste speelsters: de geblesseerde Lara Dickenmann en de geschorste Ramona Bachmann. Bachmann, de spits van Chelsea, kan dinsdag bij de return in Schaffhausen wel meedoen.

Aftrap om 20.00 uur in Stadion Galgenwaard

Nederland-Zwitserland vangt vrijdag om 20.00 uur aan in de uitverkochte Stadion Galgenwaard en staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Pernilla Larsson.

De return tussen de nummer tien (Nederland) en achttien (Zwitserland) van de FIFA-ranking wordt komende dinsdag vanaf 19.00 uur afgewerkt in het LIPO Park in Schaffhausen.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk, dat op 7 juni wordt begint. Een maand later op 7 juli is de finale.

Opstelling Nederland: Geurts; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es; Spitse, Groenen, Van de Donk; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Zwitserland: Thalmann; Crnogorcevic, Kiwic, Bühler, Maritz; Tschopp, Wälti, Bernauer; Aigbogun, Reuteler, Lehmann.