Ajax-trainer Erik ten Hag is op zijn hoede voor Excelsior. De Tukker denkt dat de Amsterdammers op hun best moeten zijn, willen ze zondag met drie punten van het veld stappen in het Van Donge & De Roo Stadion.

"De grootste kracht van Excelsior is hun enthousiasme. Dat moeten we zien te beteugelen door zelf ons eigen spel te spelen zodat ze niet de energie krijgen om dat op de mat te leggen", zegt Ten Hag tegen Ajax TV.

Ajax kan met vertrouwen afreizen naar Rotterdam, want de laatste vijf wedstrijden in de Eredivisie werden gewonnen en woensdag werd er nog een belangrijk punt gepakt op bezoek bij Benfica in de groepsfase van de Champions League.

"Het is heel erg belangrijk dat we ook deze wedstrijd winnen. Zeker omdat het de laatste is voor de interlandperiode. Maar eigenlijk is dat elke week het geval. Die druk moeten we onszelf ook opleggen", aldus Ten Hag.

"Dat betekent dat we tegen Excelsior weer diep moeten gaan. Een fanatieke, gemotiveerde en getergde tegenstander. Ze zijn altijd lastig te bespelen als ze thuis spelen."

'Voor ons is dat geen issue'

Dat Ajax door de midweekse wedstrijden in de Champions League en de KNVB-beker de afgelopen weken nauwelijks rust heeft gehad, deert Ten Hag niet.

"Voor ons is dat geen issue. We willen in alle drie de competities blijven en ook winnen. We leven van wedstrijd naar wedstrijd. De focus ligt nu dus op Excelsior. Daar moeten we goed op voorbereid zijn."

Ten Hag benadrukt dat Ajax er nog lang niet is, ook al verloren de hoofdstedelingen dit seizoen slechts één keer (uit met maar liefst 3-0 tegen PSV).

"We hebben tot dusver al een aantal mooie dingen laten zien. Het streven is om elke wedstrijd op een zo goed mogelijke wijze te winnen. Er zijn echter nog genoeg punten en zaken waar we aan moeten werken."

Ajax bezet na elf speelrondes de tweede plaats in de Eredivisie, op vijf punten van het nog zonder puntenverlies zijnde PSV, dat zaterdag afreist naar De Graafschap.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie