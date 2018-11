Olympique Lyon-trainer Bruno Génésio heeft Memphis Depay vrijdag verdedigd. De Oranje-international werd woensdag na het Champions League-duel met 1899 Hoffenheim (2-2) hard aangepakt door Franse media.

Olympique Lyon leek in eigen huis op weg naar de zege tegen Hoffenheim, want de Fransen stonden bij rust met 2-0 voor en aan het begin van de tweede helft kreeg verdediger Kasim Nuhu van de bezoekers een rode kaart

Hoffenheim pakte met tien man toch nog een punt door goals in de 64e (Andrej Kramaric) en in de 92e minuut (Pavel Kaderábek). Memphis, die na 87 minuten werd gewisseld, kreeg achteraf veel kritiek van Franse media en dat zit Génésio niet lekker.

"Ik heb gelezen en gehoord dat het een catastrofaal en schandalig optreden was van Memphis", zei de trainer vrijdag op een persconferentie. "Ik vind dat Memphis goed gespeeld heeft voor het team, hij heeft veel inzet getoond."

"Natuurlijk had hij kunnen of misschien wel moeten scoren, maar kijk ook naar alle verdedigende acties die hij heeft uitgevoerd en hoe hij het team geholpen heeft."

'Baal ervan dat er gestigmatiseerd wordt'

Memphis, die dit seizoen in de competitie vier keer scoorde en in de Champions League één keer het net vond, is dit jaar wel vaker bekritiseerd door de Franse pers. Génésio heeft het gevoel dat dat vooral komt door het gedrag van de Nederlander buiten het veld.

"Ik baal ervan dat het op deze manier gestigmatiseerd wordt. Zaken die niks met de wedstrijd te maken hebben, worden meegenomen in het oordeel over Memphis."

"Ja, hij heeft het nu even lastig, maar dat was aan het begin van vorig seizoen ook het geval en toen heeft hij uiteindelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwalificatie voor de Champions League."

Olympique Lyon staat na twaalf wedstrijden vierde in de Ligue 1 met 21 punten. In de Champions League staan de Fransen tweede in groep F, met drie punten achterstand op koploper Manchester City en drie punten voorsprong op nummer drie Hoffenheim.

