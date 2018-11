Trainer Josep Guardiola verwacht dat Manchester City zondag een zware kluif gaat hebben aan stadgenoot United. De 47-jarige Spanjaard is onder de indruk van de ontwikkeling die de 'Red Devils' dit seizoen laten zien.

"Ik zie een team dat met veel toewijding speelt", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie. "Vooral voorin en op het middenveld is het echt ongelooflijk hoeveel kwaliteit United heeft. We zullen heel goed moeten verdedigen om tegendoelpunten te voorkomen."

De ploeg van trainer José Mourinho won slechts drie van zijn eerste zeven Premier League-wedstrijden en werd door Derby County uitgeschakeld in de League Cup, maar na die dramatische start heeft de twintigvoudig kampioen van Engeland de weg naar boven weer ingezet.

United won de laatste twee competitiewedstrijden tegen Everton (2-1) en Bournemouth (1-2) en was woensdag in de Champions League met 1-2 te sterk voor Juventus, waardoor de kans op overwintering in het miljoenenbal weer wat groter is geworden.

Guardiola keek met bewondering naar het optreden van United tegen de 'Oude Dame'. "Het is niet veel ploegen gegeven om te winnen in Turijn. United had het alleen na het tegendoelpunt wat moeilijk, maar verder zag het er heel stabiel uit."

Guardiola wil standaardsituaties voorkomen tegen United

Hoewel City momenteel in betere vorm verkeert - de regerend landskampioen staat aan kop in de Premier League en is sinds 22 september ongeslagen in alle competities - vindt Guardiola het geen uitgemaakte zaak dat zijn ploeg voor eigen publiek drie punten pakt in de derby.

"In het verleden is het nog nooit makkelijk geweest voor Manchester City om United te verslaan. Zij waren zelfs vaker de winnende ploeg", benadrukt Guardiola, die hoopt dat zijn ploeg oppast met overtredingen rond het strafschopgebied en het weggeven van corners.

"Het wordt heel belangrijk om standaardsituaties te voorkomen, want daar is United simpelweg veel beter in. Hopelijk kunnen we de wedstrijd naar onze hand zetten, maar dan moeten we wel heel goed voor de dag komen."

Mourinho doet beroep op 'volwassenheid' United

Mourinho hoopt dat zijn ploeg tegen City inderdaad laat zien gegroeid te zijn ten opzichte van begin dit seizoen. De Portugees baalt dat United zich dit seizoen al regelmatig moest terugvechten van een achterstand.

"Als we in wedstrijden telkens op achterstand blijven komen, dan komt er een dag dat we niet meer onder een nederlaag uitkomen. We moeten daarin volwassener worden", vindt Mourinho, die zijn spelers wel een compliment uitdeelde voor de veerkracht in het team.

"Mijn spelers geven niet op en vinden altijd wel weer een weg om zich terug in de wedstrijd te vechten. Het is duidelijk dat dit team groeiende is, maar we moeten wedstrijden écht beter beginnen."

De wedstrijd tussen Manchester City en Manchester United begint zondag om 17.30 uur in het Etihad Stadium. De ploeg van Mourinho heeft negen punten minder dan rivaal City.

