Giovanni van Bronckhorst verwacht pas na de winterstop duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst bij Feyenoord. Het huidige contract van de trainer loopt komende zomer af.

"Ik ben nu bezig met dit seizoen", zei Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo. "Er komt een moment dat wij om tafel gaan zitten, maar ik denk dat het pas na de winterstop is. Mijn toekomst is niet het belangrijkste nu."

Van Bronckhorst is sinds mei 2015 hoofdtrainer in Rotterdam. In januri 2017 werd zijn contract verlengd tot medio 2019.

In het seizoen 2016/2017 leidde Van Bronckhorst de club naar de eerste landstitel in achttien jaar tijd. In 2016 en 2018 pakte hij bovendien de KNVB-beker met Feyenoord.

Feyenoord heeft al dertien punten achterstand op PSV

Dit seizoen won Feyenoord net als vorig jaar de Johan Cruijff Schaal, maar verder vallen de resultaten tegen. De Rotterdammers werden al in de tweede voorronde van de Europa League kansloos uitgeschakeld door het Slowaakse AS Trencín.

In de Eredivisie heeft de ploeg liefst dertien punten achterstand op koploper PSV en acht op aartsrivaal Ajax. Feyenoord speelde wel een wedstrijd minder, omdat vorig weekend de lichtmasten het begaven in de gestaakte thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

Feyenoord plaatste zich wel voor de achtste finales van de TOTO KNVB-beker. In december speelt de ploeg thuis tegen FC Utrecht.

Van Bronckhorst verwacht lastige wedstrijd in Almelo

Zondag strijdt Feyenoord om de derde plaats met Heracles. De Almeloërs verzamelden net als Feyenoord twintig punten, maar hebben wel een duel meer gespeeld.

"Heracles steekt goed in elkaar en beschikt over veel kwaliteit", complimenteerde Van Bronckhorst de tegenstander. "Dit is altijd een lastige uitwedstrijd voor ons."

"Dat zal nu ook zo zijn, zeker omdat Heracles een goede start heeft gehad in de competitie. Daar moeten wij iets tegenoverstellen."

De oud-international heeft vertrouwen in een goede afloop. "De laatste wedstrijden - op het duel met Ajax na – hebben we gespeeld op de manier zoals ik dat wil, met veel beweging."

Feyenoord mist zondag de geschorste Jeremiah St. Juste en de geblesseerde Ridgeciano Haps en Luis Sinisterra. Het duel in het Polman Stadion begint om 16.45 uur.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie