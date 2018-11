Maximiliano Romero zit in de wedstrijdselectie van PSV voor het uitduel met De Graafschap van zaterdag. De negentienjarige Argentijn was dit seizoen alleen in de eerste speelronde tegen FC Utrecht betrokken bij het eerste elftal van de koploper.

Romero werd een jaar geleden voor ruim 10 miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Vélez Sarsfield, maar de spits kwam mede door verschillende blessures nog amper aan spelen toe in Eindhoven.

In augustus debuteerde de aanvaller in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-0-zege) als invaller voor PSV en deed hij negen minuten mee, maar daarna was hij weer niet wedstrijdfit.

'Maxi' speelde de afgelopen weken een keer 45 minuten, een keer 61 minuten en een keer 90 minuten mee bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien speelde hij vorige week ook een hele wedstrijd tegen de beloften van Derby County. Twee weken geleden maakte hij tegen FC Dordrecht (2-2) zijn eerste goal in Nederlandse dienst.

Mark van Bommel acht Romero nu fit genoeg om met het eerste elftal mee af te reizen naar De Vijverberg. "Dat is de volgende stap voor hem", aldus de PSV-trainer vrijdag op zijn persconferentie op De Herdgang.

'Meer lawaai op Vijverberg dan op Wembley'

De Brabanders verloren woensdag in de slotfase met 2-1 van Tottenham Hotspur, waardoor de kampioen van Nederland kansloos is voor overwintering in de Champions League. PSV heeft nog wel kans op een vervolg in de Europa League.

"We waren er dichtbij", zei Van Bommel. "Er stond een team dat ten koste van alles een tegengoal wilde verhinderen. Dat is mooi om te zien. Dat het twee keer misgaat is echt doodzonde."

De voormalige middenvelder vreest niet voor een lastige omschakeling naar de Eredivisie. "Ik denk dat er op De Vijverberg meer lawaai is dan op Wembley", aldus Van Bommel. "Dat is buiten onze eigen supporters gerekend. De wisselwerking tussen hen en de spelers is dit seizoen wederom geweldig."

De Graafschap-PSV begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. PSV heeft al zijn elf duels in de Eredivisie dit seizoen gewonnen. De Graafschap staat met tien punten op de vijftiende plek.

