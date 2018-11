AZ-aanvaller Calvin Stengs, die vorige week zijn rentree in de Eredivisie maakte na een revalidatie van meer dan een jaar, zal vanwege het kunstgras in het Cars Jeans Stadion zondag niet meespelen tegen ADO Den Haag. Bij de Hagenaars is Tom Beugelsdijk zijn basisplaats kwijt.

"De uitwedstrijd tegen ADO is op kunstgras en dat vinden we nog te riskant. Hij zit zondag dus niet bij de selectie", stelde AZ-trainer John van den Brom vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie over Stengs.

"Calvin heeft zijn hele revalidatie op gras gedaan en hij kan vrijdag met Jong AZ tegen TOP Oss op gras spelen in ons stadion. Voor hem is het overigens geen issue, hij is opgegroeid op kunstgras."

De negentienjarige Stengs is net teruggekeerd na een ernstige knieblessure die hij vorig jaar augustus opliep. Het grote talent maakte anderhalve week geleden zijn rentree in de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo (2-0-zege) en kwam afgelopen weekend 68 minuten in actie in het Eredivisie-duel met De Graafschap (1-0-zege).

Marko Vejinovic ontbreekt zondag ook tegen ADO. De middenvelder raakte deze week geblesseerd. "Ik mag vanwege de nieuwe privacywetgeving niet meer zeggen om wat voor blessure het gaat", zei Van den Brom.

'Beugelsdijk moet zich terugvechten'

Bij ADO zal naast keeper Indy Groothuizen ook clubicoon Tom Beugelsdijk worden gepasseerd. "Beugelsdijk staat normaal altijd in de basis, maar hij is te vaak betrokken bij tegengoals en krijgt te veel gele kaarten", zegt ADO-trainer Alfons Groenendijk vrijdag tegen het AD.

Waarschijnlijk is Nick Kuipers de vervanger van de geboren Hagenaar, die dit seizoen in tien Eredivisie-duels al liefst zeven keer gele kaarten kreeg.

"Beugelsdijk is een man naar mijn hart, maar dat staat hier los van", zegt Groenendijk. "Tom moet zich terugvechten en laten zien dat hij een prima verdediger voor de Eredivisie is. Hij moet leren verdedigen zonder een overtreding te begaan."

Groothuizen blunderde vorig weekend opzichtig door een terugspeelbal tegen zijn eigen paal te laten rollen, waarna FC Utrecht-aanvaller Cyriel Dessers eenvoudig kon scoren. ADO verloor de wedstrijd met 3-0. De 22-jarige keeper ging dit seizoen al vaker in de fout en verliest zijn basisplaats aan Robert Zwinkels (35).

ADO won dit seizoen pas drie Eredivisie-duels en staat op de twaalfde plaats. De thuiswedstrijd tegen nummer zeven AZ begint zondag om 14.30 uur.

