De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft verdediger Jérôme Boateng en keeper Marc-André ter Stegen verrassend niet opgeroepen voor het oefenduel met Rusland (15 november) en de Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal (19 november).

De Duitse bond meldt dat 76-voudig international Boateng en Ter Stegen (21 interlands) rust krijgen van Löw.

"Na een zeer goed gesprek met de bondscoach hebben we besloten dat ik na een zwaar jaar rust krijg voor de komende twee interlands, zodat ik in München aan mijn fitheid kan werken", schrijft Boateng op Twitter. "Mijn dank gaat uit naar de bondscoach."

De centrale verdediger, al jaren een vaste waarde bij 'Die Mannschaft', liep vorige maand in de uitwedstrijd tegen Oranje (3-0-nederlaag) een spierblessure op aan zijn kuit, waardoor hij drie dagen later het duel bij Frankrijk (2-1-nederlaag) miste. Hij is inmiddels hersteld en speelde sindsdien alweer drie wedstrijden voor zijn club Bayern München.

"Dit is iets nieuws, maar ik denk niet dat dit het einde van de interlandloopbaan van Jérôme betekent", reageerde Bayern-trainer Niko Kovac vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de topper tegen Borussia Dortmund van zaterdag.

Ter Stegen, die bij het nationale team tweede keeper is achter Manuel Neuer, heeft volgens de Duitse bond een lichte schouderblessure, al speelde hij dinsdag gewoon mee in het Champions League-duel van zijn club FC Barcelona met Internazionale (1-1).

Kroos alleen opgeroepen voor duel met Oranje

Toni Kroos zit wel in de 24-koppige selectie van Duitsland, maar de middenvelder van Real Madrid zal niet spelen tegen Rusland. Hij krijgt van Löw extra tijd om te herstellen richting de belangrijkere interland tegen het Nederlands elftal.

Manchester City-middenvelder Ilkay Gündogan zit wegens een bovenbeenblessure niet bij de groep. Marco Reus (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen) keren terug in de selectie.

Duitsland is de laatste tegenstander van Oranje in de Nations League-poule. Het treffen met de aartsrivaal is op maandag 19 november in de Veltins Arena in Gelsenkirchen en begint om 20.45 uur.

Stand groep A Nations League 1. Frankrijk 3-7 (4-2)

2. Nederland 2-3 (4-2)

3. Duitsland 3-1 (1-5)

Volledige selectie Duits elftal

Doel: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdediging: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Mats Hummels (Bayern München), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Middenveld/aanval: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Schalke 04), Leroy Sané (Manchester City), Mark Uth (Schalke 04), Timo Werner (RB Leipzig)

