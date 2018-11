Arjen Robben kan zaterdag niet meedoen in de Bundesliga-topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München. De aanvaller is nog niet volledig hersteld van een lichte knieblessure.

De 34-jarige Robben maakte dit seizoen drie doelpunten in acht competitieduels. De rechtsbuiten miste woensdag de Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene (2-0-zege). Vorige week tegen Freiburg (1-1) speelde hij nog wel een uur mee.

Kovac beleeft een moeizame start met Bayern in de Bundesliga. De 'Rekordmeister' won slechts twee van de laatste zes wedstrijden en heeft vier punten achterstand op koploper Dortmund. "Het wordt een prestigeduel", zei de Kroatische trainer. "Er staat voor ons veel op het spel. Ik ben ervan overtuigd dat we ons mannetje zullen staan."

Kovac is op zijn hoede voor de tegenstander. "Dortmund heeft een sterke ploeg. Toch zullen we proberen om ook daar ons eigen spel te spelen."

In de Champions League is Bayern met tien punten uit vier duels wel goed op dreef. De Duitsers staan bovenaan in de poule van Ajax. In de DFB Pokal overleefde Bayern de eerste twee rondes door de amateurs van Drochtersen en Rödinghausen te verslaan.

Favre hoopt op topprestatie tegen Bayern

Trainer Lucien Favre van Borussia Dortmund heeft twee vraagtekens in zijn selectie. "Het is nog niet zeker of doelman Roman Bürki en verdediger Adbou Diallo kunnen spelen, maar het ziet er goed uit voor hen. Verder is iedereen fit."

"We moeten verstandig verdedigen en aanvallen wanneer het kan", zei de Zwitserse coach, die waakt voor onderschatting door de matige vorm van de tegenstander. "Bayern blijft Bayern. We moeten een topprestatie leveren om kans op de zege te maken."

De topper tussen Dortmund en Bayern begint zaterdag om 18.30 uur.

