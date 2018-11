Bondscoach Ronald Koeman heeft Javairô Dilrosun vrijdag voor het eerst opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Oranje treft deze maand Frankrijk en Duitsland in de Nations League.

De twintigjarige Dilrosun was ook al de opvallendste naam in de voorselectie die Koeman vorige week naar buiten bracht.

De geboren Amsterdammer komt sinds dit seizoen uit voor Hertha BSC in Berlijn, waar hij al snel een basisplaats veroverde. De vleugelspeler staat op twee goals en drie assists in negen Bundesliga-wedstrijden.

Dilrosun doorliep vanaf Oranje onder 15 alle nationale jeugdelftallen en geldt als een groot talent. Op zestienjarige leeftijd maakte hij de overstap van Ajax naar Manchester City, waar hij niet verder kwam dan het tweede elftal. In het afgelopen half jaar speelde hij vier wedstrijden voor Jong Oranje.

De jonge aanvaller is in de Oranje-selectie de vervanger van Arnaut Danjuma Groeneveld. De 21-jarige buitenspeler van Club Brugge debuteerde vorige maand tegen Duitsland (3-0-zege) in het Nederlands elftal en maakte drie dagen later tegen België (1-1) zijn eerste interlandgoal, maar liep toen ook een enkelblessure op.

Weghorst, Vormer en Hateboer vallen af

Naast Danjuma Groeneveld zijn ook keeper Justin Bijlow (Feyenoord), verdedigers Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) en Wesley Hoedt (Southampton), middenvelder Ruud Vormer (Club Brugge) en aanvaller Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) afgevallen uit de 31-koppige voorselectie.

PSV'ers Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Steven Bergwijn, die vorige maand hun debuut maakten in Oranje, behoren opnieuw tot de definitieve selectie.

Kenny Tete keert terug in de groep van Koeman. De rechtsback van Olympique Lyon kon een maand niet spelen door een liesblessure, maar is nu weer fit en krijgt de voorkeur boven Fosu-Mensah en Hateboer. De oud-Ajacied speelde zijn laatste van elf interlands twee maanden geleden tegen Frankrijk (2-1-nederlaag).

Davy Pröpper was vorige maand opgeroepen voor de duels met Duitsland en België, maar de middenvelder van Brighton & Hove Albion is nu geblesseerd.

PSV is met vijf spelers de hofleverancier van Oranje. Ajax vaardigt vier internationals af.

Oranje speelt laatste twee groepsduels

Oranje speelt op vrijdag 16 november in De Kuip tegen Frankrijk. De ontmoeting met de koploper van groep A van de Nations League begint om 20.45 uur.

Duitsland is de laatste tegenstander voor Oranje in de poule. Het treffen met 'Die Mannschaft' vindt plaats op maandag 19 november in de Veltins Arena in Gelsenkirchen. Ook dat duel begint om 20.45 uur.

Stand groep A Nations League 1. Frankrijk 3-7 (4-2)

2. Nederland 2-3 (4-2)

3. Duitsland 3-1 (1-5)

De volledige selectie van Oranje

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (FC Barcelona), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla).

Bekijk de standen en het programma van de Nations League