Unai Emery vreest dat Danny Welbeck langdurig uitgeschakeld is. De aanvaller van Arsenal viel donderdag tegen Sporting CP (0-0) uit met waarschijnlijk een gebroken enkel.

Welbeck kwam in de 25e minuut van de Europa League-wedstrijd in het Emirates Stadium verkeerd neer na een luchtduel en rolde kermend van de pijn over de grond.

De 27-jarige aanvaller werd op een brancard van het veld gedragen. Hij kreeg zuurstof toegediend en zijn been werd in een brace geplaatst.

"Het slechtste nieuws van vanavond is de blessure", zei Emery na het gelijkspel. "Het lijkt zeer ernstig. Hij is momenteel in het ziekenhuis en het ziet ernaar uit dat hij iets in zijn enkel gebroken heeft."

Welbeck speelde dit seizoen acht competitieduels voor Arsenal - waarvan zeven als invaller - en maakte één doelpunt. In de Europa League was de 42-voudig international van Engeland wel een vaste basisspeler en maakte hij in vier wedstrijden twee goals.

Arsenal plaatst zich voor knock-outfase

Door het gelijkspel is Arsenal verzekerd van een plek in de knock-outfase en heeft ook Sporting goede papieren om de volgende ronde te halen.

De club uit Lissabon, die kort na de wedstrijd bekendmaakte dat Marcel Keizer de nieuwe trainer is, heeft na vier duels zeven punten en dat zijn er vier meer dan Vorskla Poltava en Qarabag FK.

