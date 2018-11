De carrière van Didier Drogba is na bijna twintig jaar voorbij. De veertigjarige spits uit Ivoorkust speelde donderdag (plaatselijke tijd) zijn laatste wedstrijd.

Drogba verloor met zijn club Phoenix Rising in de finale van de play-offs van de USL, de tweede divisie in Amerika, met 0-1 van Louisville City. Luke Spencer maakte in de 62e minuut het doelpunt.

Drogba gaf in het voorjaar aan dat hij na dit seizoen zou stoppen. Zijn grootste succes behaalde hij in 2012 als speler van Chelsea.

De Londenaren wonnen toen in de finale van de Champions League van Bayern München. De Ivoriaanse aanvaller tekende kort voor tijd voor de gelijkmaker en schoot ook de beslissende strafschop binnen in de penaltyserie.

Laatbloeier Drogba vierde op topscorerslijst Chelsea

Drogba debuteerde in mei 1999 namens de Franse tweededivisieclub Le Mans in het profvoetbal. Hij speelde daarna ook voor Guingamp (2001-2003), Olympique Marseille (2003-2004), Chelsea (2004-2012 en 2014-2015), Shanghai Shenhua (2012), Galatasaray (2012-2014), Montreal Impact (2015-2016) en Phoenix Rising (2017-2018).

De laatbloeier kwam tussen 2002 en 2014 tot 104 interlands en 65 goals voor Ivoorkust, waarmee hij topscorer aller tijden van zijn land is.

Met 164 treffers in alle competities staat Drogba vierde op de topscorersranglijst aller tijden van Chelsea, achter Frank Lampard (211), Bobby Tambling (202) en Kerry Dixon (193).

Drogba won in zijn loopbaan naast een Champions League met Chelsea ook onder meer vier keer de Premier League, vier keer de FA Cup en één Turkse titel.

De tweevoudig Afrikaanse voetballer van het jaar (2006 en 2009) maakte dit seizoen vijf goals in negen reguliere competitiewedstrijden voor Phoenix Rising. Vervolgens leidde hij zijn Amerikaanse club met drie treffers - waaronder een rake vrije trap van een meter of 40 - naar de finale van de play-offs, waarin Louisville City net te sterk was.