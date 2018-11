Erwin Koeman is erg tevreden over de manier waarop Fenerbahçe donderdag voor de dag kwam. De interim-trainer zag de Turkse ploeg met 2-0 van Anderlecht winnen in de Europa League.

"Ik vind dat we met veel vertrouwen speelden", zei de tijdelijke opvolger van de ontslagen Phillip Cocu op de persconferentie na de wedstrijd. "Deze zege is verdiend."

Fenerbahçe boekte zijn eerste overwinning sinds 4 oktober. Het verschil werd in de tweede helft gemaakt door treffers van Mathieu Valbuena en Michael Frey, maar Koeman was vooral te spreken over de teamprestatie. "We werkten als elftal goed samen. Als je samen hard genoeg werkt, heb je altijd een kans om wedstrijden te winnen."

Anderhalve week geleden werd Cocu ontslagen in Istanboel wegens tegenvallende resultaten. Onder interim-trainers Koeman en Chris van der Weerden speelde Fenerbahçe met 2-2 gelijk op bezoek bij Galatasaray, gevolgd door de thuiszege op Anderlecht van donderdag.

Koeman zag defensie Bakkali uitschakelen

Fenerbahçe heeft na vier duels zeven punten in groep D van de Europa League en is hard op weg naar een plek in de knock-outfase.

Koeman zag hoe zijn defensie Zakaria Bakkali donderdag onzichtbaar maakte. De oud-PSV'er was bij het heenduel in Brussel (2-2) nog de uitblinker met twee treffers. In Istanboel werd hij in de slotfase met twee keer geel van het veld gestuurd.

"We zorgden dat de ruimtes achterin klein waren en daardoor kon Bakkali zijn kwaliteiten niet tonen en werd hij niet gevaarlijk", zei Koeman. "Het was een zware wedstrijd, maar wij waren de ploeg met de meeste kansen. Het duurde alleen lang voordat we die wisten te benutten."

Koeman speelt zondag met Fenerbahçe thuis tegen Alanyaspor. Het is een duel tussen de nummer vijftien en dertien van de Turkse Süper Lig.

